Quem melhor usou o YouTube para gerar resultados em 2020?

Se você quer planejar uma campanha para "viralizar", com o perdão da expressão que ficou um pouco datada com a pandemia de covid-19, deve estar sempre de olho nas melhores referências do mercado. E o melhor lugar para buscar essas referências é, sem dúvida, o YouTube. "Do vídeo de 6 segundos ao de 360 graus e imersivo, da superprodução à gravação caseira, do conteúdo roteirizado à live interativa – tem espaço para todos os formatos.

Além disso, tudo pode ser medido no detalhe, o que cria uma cultura de experimentação criativa com resultados cada vez melhores", afirma Vinícius Malinoski, head of creative works da Google.

Para iniciar esta busca, vale a pena investigar o prêmio YouTube Works, que ocorre em vários países do mundo e tem sempre a consultoria de uma auditoria externa, bem como um júri composto de nomes reconhecidos do mercado de propaganda e marketing.

No Brasil, o YouTube Works está em sua segunda edição e acaba de divulgar os vencedores de 2020 em cinco categorias, além de eleger um campeão geral, merecedor do troféu Grand Play.

Conheça, a seguir, as marcas que melhor souberam aproveitar os recursos do YouTube no ano da pandemia, usando a plataforma não apenas como um veículo de publicidade mas pensando em formatos inovadores para gerar engajamento com o consumidor e impacto em vendas e em ganho de reputação.

Campanha Circuito Brahma Live

Categorias que venceu: Grand Play, 2020 Reaction e Brand Building

Com mais de 250 shows sertanejos e meio bilhão de visualizações, a marca de cerveja soube como ninguém usar o contexto da pandemia para se comunicar com o consumidor e impulsionar suas vendas. Logo no show que inaugurou a série de lives, de Jorge e Mateus, já quebrou todos os recordes do YouTube, com 3,24 milhões de visualizações. A campanha Circuito Brahma Live foi assinada pela agência Africa e alcançou resultados expressivos como aparecer como a terceira marca mais falada do Brasil, conquistar 38 milhões de reais em mídia espontânea e crescimento de 25% na intenção de compra.

Campanha Live Feirão Chevrolet

Categoria que venceu: Strategy for Action

A meta era difícil: transpor ao virtual a experiência dos feirões de fábrica, sem que o evento deixasse de ser o que sempre foi, um programa para toda a família. De quebra, vender 2.000 carros. Mas o brasileiro é mesmo um apaixonado por carros, havia uma demanda reprimida com o isolamento social, e as expectativas foram totalmente superadas. A Live Feirão Chevrolet conectou 500 concessionárias, teve cerca de 16.000 visualizações ao vivo e vendeu 3.218 carros assim, sem test drive para sentir o motor. A campanha foi criada pela W/McCann.

Campanha Vivo - Fábulas da Conexão

Categoria que venceu: Visibility and Inclusion

No ano que ficou marcado pelo movimento "Vidas Negras Importam", a Vivo lançou as "Fábulas da Conexão", com curtas, entrevistas e clipes estrelados por jovens criadores das periferias do Brasil. O processo de criação foi completamente encabeçado por criadores negros. Todos os conteúdos patrocinados ou orgânicos atingiram no mínimo 80% de comentários positivos, ponto para a agência VLMY&R que ajudou a posicionar o gigante de telecomunicações como uma marca tecnológica comprometida com a diversidade.

Campanha Google - GSA Learn Something New

Categoria que venceu: Data-Driven Marketing

Em casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau. Logo, a campanha da Google “Learn Something New” (criada pela agência AKQA e implementada pela Wunderman Thompson) explorou em detalhes as possibilidades de segmentação e construção de funil para entregar vídeos criativos e mensagens customizadas às pessoas que buscavam por novas aprendizagens durante a pandemia. As aulas e os tutoriais da campanha tiveram mais de 175 milhões de visualizações no YouTube, 74% dos views totais da campanha.