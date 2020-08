Quem disse, berenice? convoca clientes para vendas e paga comissão

A marca de maquiagens quem disse, berenice?, do Grupo Boticário, lança o programa Chega + para transformar os consumidores em vendedores diretos e ajudar na receita da empresa e na renda extra deles.

A plataforma fornece links para difusão de produtos da empresa na rede, para serem compartilhados via WhatsApp ou qualquer outra rede social. A cada venda gerada, os parceiros são comissionados em 10%. “Dando continuidade a estratégia de integração dos canais de vendas online e offline, essa iniciativa amplia o conhecimento da marca e fortalece jornada omnichannel”, afirma Renata Gomide, diretora de marketing e vendas da quem disse, berenice?

A novidade é uma parceria com a Rakuten Advertising, empresa especializada em tecnologia para publicidade e marketing digital. A empresa efetuará os pagamentos comissionados a cada dois meses via transferência bancária. Para fazer parte do novo programa é necessário ser maior de 18 anos e se cadastrar no site.

“Desenvolver uma plataforma customizada que impulsiona a estratégia de vendas dos anunciantes tem se mostrado uma oportunidade muito assertiva e efetiva para o mercado varejista enfrentar este cenário de pandemia, com boa parte das lojas físicas ainda com limitação de funcionamento ou fechadas”, diz Luiz Tanisho, vice-presidente da Rakuten Advertising no Brasil.

A iniciativa é uma forma de impulsionar os resultados do Grupo Boticário, que após registrar 14,9 bilhões de reais de receita líquida em 2019, uma alta de quase 10%, chegou a ter dias com faturamento zero em março, como afirmou o presidente, que no início da pandemia esperava uma recuperação em 18 meses.