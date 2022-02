Porto Seguro, Azul Seguros e HDI Seguros lideram ranking de satisfação

A SoluCX, empresa de pesquisa de satisfação e Net Promoter Score (NPS) realizou uma pesquisa sobre quais são as seguradoras mais bem avaliadas pelos consumidores.

O resultado apontou que a Porto Seguro, Azul Seguros e HDI Seguros são as companhias com as melhores médias de NPS do segmento, e alcançaram a nota 70,4, 59,2 e 58,6, respectivamente.

Os consumidores também puderam avaliar com “Likes & Dislikes” as principais características do setor, o destaque ficou para “Qualidade no Atendimento”, com 88,6% de reações positivas, seguido de “Corretores de Seguros” (86%), e “Facilidade na Cotação e Renovação” (85,6%), “Canais de Atendimento/Canais Digitais” (84,7%) e “Cobertura do Plano” (85,1%).

Já no quesito rejeição, o “custo-benefício” foi apontado por 26% dos respondentes como o item mais mal avaliado. Entre os detratores, essa rejeição sobe para 69%.

De acordo com Tiago Serrano, CEO e cofundador da SoluCX, o início do ano é um período em que as pessoas planejam as finanças, o que normalmente leva à redução de custo em algumas áreas. Por isso, nessa hora, é preciso se diferenciar para não depender somente de preço.

“A métrica NPS pode ser um grande aliado. Marcas que sabem qual é o seu NPS e ouviram os clientes ao longo do ano podem identificar seu poder de recomendação no mercado, Isso significa que, estar presente de forma positiva na percepção de um cliente que busca uma renovação ou mesmo um novo cliente que busca ser conquistado, pode ser um diferencial nesse momento”, observa Serrano.

Para calcular a média de Net Promoter Score (NPS) é preciso se orientar por uma simples pergunta: “em uma nota de 0 a 10, quanto você recomendaria esse serviço para um amigo?” A análise permite que o respondente avalie os serviços prestados pela empresa e, com base nesse termômetro, a empresa consegue fazer uma separação entre clientes Promotores, Neutros e Detratores da marca.

Seguindo o ranking de avaliações, em quarto lugar ficou a Liberty Seguros, com nota média de 56,4, seguido de Tokio Marine (55,7), Allianz Seguros (54,3) e Mapfre Seguros (51,3).