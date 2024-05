De R$ 250 a R$ 6.400, show de Andrea Bocelli movimenta experiências no Allianz Parque

Andrea Bocelli desembarca em São Paulo neste sábado, 25, para encerrar a passagem pelo Brasil com duas apresentações no Allianz Parque, na capital paulista. As performances do tenor italiano no estádio palmeirense poderão ser acompanhadas por diferentes ângulos, com ingressos que começam em R$ 250, valor para assistir ao show na cadeira superior, e vão até R$ 6.400, pacote que inclui open bar, jantar exclusivo e experiências personalizadas.

Sede de mais de 40 shows no ano, o Allianz passou a promover diversas ativações para o público, voltadas para o entretenimento, mas que também são adaptadas para receber os torcedores em dias de jogos do Palmeiras.

Além dos setores tradicionais, em que os espectadores podem acompanhar o show das cadeiras e da pista, o estádio conta com outros camarotes para incrementar a experiência. A opção mais luxuosa fica por conta do Parque Mirante, espaço localizado no rooftop do Allianz Parque.

Para os dias de apresentação do italiano, o pacote mais caro custa R$ 6.400. Por este valor, o cliente, além de ter acesso a Cadeira Diamante, área mais nobre do evento, terá uma entrada exclusiva, open bar, cardápio assinado por Emmanuel Bassoleil, um dos chefs mais conhecidos do país, e um after show privado de duas horas após a apresentação de Bocelli.

Todas as atrações serão realizadas dentro do Mirante, camarote que conta com uma área para eventos que pode comportar até 2 mil pessoas.

Do lado sul, com visão frontal para o palco, o Braza, restaurante especializado em carnes, e o La Coppa, voltado para a culinária italiana, também oferecem ingressos especiais, em que os fãs poderão jantar com vista para o palco e aproveitar o show em um setor reservado. Os dois espaços são administrados pela Gourmet Sports Hospitality, empresa que também é dona do Nagairô, restaurante japonês que fica no setor norte e estará aberto para o evento.

No caso do Nagairô, os clientes poderão aproveitar o open bar e open food oferecidos, mas terão que acompanhar o show das cadeiras, já que o espaço fica localizado atrás do palco. Todos os ingressos para os restaurantes estão esgotados.

No térreo, o Fanzone, lounge que comporta até 500 pessoas, também oferece serviços de alimentação e bebida, mas vai além com a instalação de um salão de beleza temático e até um estúdio de tatuagem para os amantes de Andrea Bocelli eternizarem o momentos vividos com o cantor.

O local, que também oferece ativações semelhantes em dias de jogos do Palmeiras, é gerido pela Soccer Hospitality, empresa que conta com camarotes em outros sete arenas brasileiras e se destaca pela implementação de ações inusitadas em estádios, como a instalação de um jacuzzi, projeto que foi executado na Neo Química Arena.

Passagem milionária no Brasil e show por até R$ 140 mil

Nesta passagem pelo país, Andrea Bocell passou por Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com bons públicos, o destaque ficou para um evento privado realizado na zona sul carioca. No Hotel Fairmont, em Copacabana, o cantor realizou uma apresentação intimista para pouco mais de 550 pessoas. Os ingressos foram vendidos por até R$ 140 mil e a plateia estava recheada de políticos, como João Dória e Eduardo Paes. Parte do valor arrecadado será doado para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.