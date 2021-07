Pizza ou churrasco? Domino's lança sabor barbecue

A rede pizzarias Domino's aproveita o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho, para lançar o sabor barbecue. O produto já disponível combina molho barbecue, no lugar do tradicional tomate, e cubos de frango.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Para comunicar a novidade, a Domino’s desafia o público, que não está acostumado com a troca, a tentar explicar o gosto nas redes sociais.

“Barbecue é uma palavra da língua inglesa, sem tradução exata para o português e que, dependendo da região do país, é falada de formas bem diferentes. A ideia é convidar os amantes de Domino’s a fazerem a tradução livre da palavra, cada um do seu jeito. Podem arriscar o quanto quiserem”, diz Flávia Molina, CMO da rede no Brasil.

A campanha “Nova Domino’s Barbecue: o sabor sem tradução” foi criada pela GUT São Paulo. O primeiro filme será veiculado nas redes sociais.

A marca convidou a influenciadora e tik-toker Yasmin Ali Yassine, conhecida por imitar vozes dos bots tradutores mais populares da internet. Ela vai criar a sua própria definição para o novo sabor e desafiar outros influenciadores a fazerem o mesmo. O filme traz uma interação direta com o bot do Google Tradutor.

Para incentivar o público a experimentar a novidade, a Domino’s preparou uma oferta exclusiva, por tempo limitado: nos pedidos feitos pelos canais próprios da companhia – Whatsapp, App, site, telefone – o novo sabor sai a R$29,90.

“O nosso objetivo é que o público chegue à conclusão de que o sabor é tão gostoso que nem precisa de tradução”, finaliza Flávia Molina.