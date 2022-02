Pensamento analítico é foco de curso inédito

O pensamento analítico está no topo da lista das habilidades que crescerão nos próximos anos. É o que revela uma pesquisa da McKinsey, líder mundial no mercado de consultoria empresarial, que em 2021 conversou com mais de 20 mil pessoas em 15 países.

Com a proposta de mergulhar na cultura data-driven, a Future Dojo, joint-venture de educação da EXAME e ACE, lança hoje o curso "Pensamento Analítico", voltado para profissionais que queiram treinar uma das habilidades mais importantes de qualquer carreira.

Com grandes nomes do mercado como Luiz Drouet e Juliana Forlin, o curso promete tornar os alunos em profissionais data driven, com capacidade de crescerem em suas carreiras e influenciarem o futuro das organizações onde estão inseridos.

A imersão conta com 13 encontros ao vivo, materiais complementares e uma experiência completa na plataforma da Future Dojo, que em menos de um ano já capacitou mais de 4 mil profissionais em diversas áreas e habilidades do futuro.

Felipe Collins, CEO da Future Dojo, conta que o curso foi feito para "pessoas que querem analisar e argumentar a partir de dados para influenciarem decisões, melhorarem sua performance e serem reconhecidas no mercado de trabalho por seu pensamento analítico".

O curso, que terá início em 14 de fevereiro, já está com as inscrições abertas. Interessados podem saber mais clicando aqui.

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Future Dojo.