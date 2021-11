Pão de Açúcar dá desconto de até 70% em vinhos neste fim de semana

O Pão de Açúcar já começou com os descontos da semana de promoção Black Friday. Neste fim de semana, os supermercados vão dar até 70% de desconto em vinhos e espumantes.

As promoções estão valendo no e-commerce desde quarta-feira. Nas lojas físicas elas começaram nesta sexta e vão até domingo, 7.

Segundo a empresa, outras promoções devem acontecer durante todo o mês.

A promoção também vale para o Pão de Açúcar Adega, que conta com uma loja física em São Paulo e com o e-commerce e no Pão de Açúcar Fresh, novo formato lançado em outubro de 2021 e com primeira unidade física localizada em São Caetano do Sul, em São Paulo.

Os usuários do aplicativo Pão de Açúcar Mais poderão consultar todas as ofertas desta prévia da Black Friday, chamada de Esquenta Novembro.

Os consumidores que optarem por comprar no e-commerce, por exemplo, contam com opções de serviço de entrega em até 2 horas, entrega agendada, modalidade “Clique e Retire”, com retirada das compras em uma loja física em 1 hora.