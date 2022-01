Neste curso gratuito de marketing alunos podem se tornar sócios na área

A V4 Company, maior assessoria de marketing do Brasil, lançará um curso gratuito de assessor de marketing que estará disponível entre os dias 17 e 25 de janeiro. Mas o destaque desta oportunidade é que, além da série de aulas gratuitas, ao final do curso os alunos participantes têm a oportunidade de se tornarem sócios da V4 Company. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link.

O curso gratuito – disponibilizado totalmente online – será dividido em quatros aulas estruturadas da seguinte forma:

Aula 1 - Tem uma cadeira vazia aqui

O primeiro episódio é destinado a explicar que a V4, maior player do marketing digital do Brasil, procura assessores de marketing e múltiplos sócios, e como fazer para participar.

Aula 2 - Sua nova rotina (e novo salário)

No segundo episódio, os especialistas abordam quais são as funções diárias de um assessor de marketing, quantas horas trabalha, se precisa ser presencial, quanto o profissional ganha, e etc.

Aula 3 - O mapa completo do assessor de marketing

Nesta aula, você vai receber o modelo completo para se tornar um assessor de marketing e ter todas as ferramentas para se colocar no mercado.

Aula 4 -Quer ser meu sócio?

Por fim, no quarto episódio, é hora de colocar todo o conhecimento em prática e de fazer a pergunta: você quer ser partnership da V4?

A V4 Company

Antes de decidir se tornar sócio de uma empresa, é preciso conhecê-la. Por trás da V4 Company está o empresário Dener Lippert, fundador e CEO da empresa que, desde muito cedo, entendeu a importância das vendas para o sucesso de um bom plano de marketing. Aliás, é dessa obsessão por vendas e resultados que surgiram os “quatro Vs” que dão nome à companhia: Vender o seu produto, Vender mais vezes, Vender para mais pessoas e Vender pelo maior valor.

Para atingir essa meta, Lippert desenvolveu uma metodologia própria, baseada em quatro pilares que ele considera essenciais para o sucesso de um negócio: tráfego, engajamento, conversão e retenção. “Qualquer negócio que queira crescer vai precisar trabalhar nestes quatro aspectos. Se ele não estiver crescendo, é porque um deles não está funcionando bem”, afirma o empresário.

Em entrevista exclusiva à EXAME, ele explicou como foi o processo de desenvolvimento dessa metodologia, compartilhou cases marcantes para a trajetória da empresa e revelou o que um profissional precisa ter para se tornar um assessor de marketing de sucesso. Confira abaixo.

A V4 Company é uma das maiores redes de franquias de marketing digital do país. Focada na implementação de processos de venda pela internet, a empresa (que começou a funcionar na cozinha de uma casa na periferia de Canoas, no interior do Rio Grande do Sul), conta hoje com 200 escritórios espalhados pelo Brasil e cresce, em média, 13% ao mês. Entre 2019 e 2021, período duramente afetado pela pandemia, o crescimento registrado pela V4 foi de 400%.

Fundada em 2012, a V4 Company é uma assessoria de marketing digital estruturada em sistema de franquias que atua no growth de pequenas e médias empresas (e que carrega no portfólio de clientes nomes como Melissa, Lojas Lebes, SmartFit, Spotify, Lugano e Ortobom).

