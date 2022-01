Trends: veja as novidades de 2022 nas mídias sociais

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Em 2021, a plataforma Cupom Válido reuniu dados da Hootsuite e WeareSocial e concluiu que o Brasil é o terceiro país que mais usa redes sociais no mundo.

Com esse dado, podemos afirmar que as redes sociais continuarão sendo instrumento de pesquisa para todos que fazem marketing, a fim de usá-las da melhor forma possível, enriquecendo o repertório de divulgação de conteúdo e também como ferramenta funcional de extrema importância.

Novidades não faltam para este ano que já começou.

O Instagram promete liberar a todos os usuários, ainda no primeiro semestre de 2022, três tipos de feed: o modelo atual, incluindo recomendações de contas que os usuários não seguem; em ordem cronológico, sem recomendações da rede social e o ‘favoritos’, opção para usuários criarem sua própria lista a partir de suas preferências.

Além disso, essa nova atualização também possibilita visualizações de posts do Instagram no Twitter que inclui a própria legenda do aplicativo.

Outra novidade são as Comunidades liberadas no Twitter. Elas funcionam como grupos que atraem usuários interessados pelo mesmo tema. O Tweet Take também atuará trazendo uma nova opção chamada ‘Quote Tweet com reação’ quando o usuário poderá acionar a câmera de seu celular para gravar uma reação ao post publicado.

O TikTok não poderia ficar de fora e chega em 2022 testando um modelo parecido com a Twich, onde os criadores conseguem monetizar ganhando gorjetas de seus fãs.

Ele também fechou uma parceria com a Atmosphere, empresa de serviços e canais de TV voltadas para negócios, para expansão de alcance e utilidade, aparecendo em tablets e televisores de salas de espera, restaurantes etc. Essa parceria começará a funcionar em algumas regiões dos Estados Unidos, com conteúdos exclusivos e poderá ser facilmente replicável em outras partes do mundo.

Todas essas novidades ainda não foram lançadas, mas prometem aparecer por aqui em breve.

Os criadores não param de pensar em alternativas para expansão de seus aplicativos que ampliam, dia a dia, suas funcionalidades.

Vamos ficar de olho! E aproveitar muito essas e outras inovações!

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a EXAME. O texto não reflete necessariamente a opinião da EXAME.

