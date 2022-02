Natura lança espaço e reforça posicionamento: Casa de Perfumaria do Brasil

A fabricante de cosméticos Natura anuncia um espaço físico para representar e reforçar o título de a Casa de Perfumaria do Brasil. Segundo a marca, o espaço é um convite para uma imersão multissensorial, um misto de laboratório de alquimia, biblioteca de cheiros e mostra interativa e audiovisual.

A experiência nasce no Centro de Inovação da Natura, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. “A Casa de Perfumaria do Brasil é a tradução das riquezas de um Brasil vasto, alegre, vibrante. E agora, nos transportamos para uma experiência única que desperta sensações”, diz Andrea Alvares, vice-presidente de marca, inovação, internacionalização e sustentabilidade da Natura.

Projetado pelo arquiteto Roberto Loeb, o centro possui quatro ambientes. A concepção do projeto é da Natura e de sua perfumista exclusiva Verônica Kato em parceria com o premiado curador Marcello Dantas.

A experiência se inicia pela Sala Multissensorial com espelhos, imagens de flores e trilha sonora. A sala é um convite para se conectar e preenchida pelo cheiro da priprioca, um símbolo dos óleos essenciais da paleta olfativa da Natura.

No Jardim Aromático há mais de 50 espécies de plantas do Brasil e do mundo, curadas por Verônica Kato. Neste espaço, há um pedaço da Amazônia. E é de alguns desses ingredientes que a Casa de Perfumaria do Brasil obtém óleos essenciais que compõem suas fragrâncias.

Sustentabilidade

Para representar o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, a designer Nicole Tomazi criou a instalação “Jardim de Frascos”. Feita com 1,5 mil frascos de fragrâncias, a obra faz referência ao cuidado ambiental da marca.

“Para a Natura, só é inovação se causar impacto positivo. Desde 2007 todas as nossas fragrâncias levam álcool 100% orgânico proveniente da cana cultivada sem queimadas, agrotóxicos ou adubos químicos. Além disso, todos os frascos da Casa de Perfumaria do Brasil contêm vidro reciclado. Com a iniciativa, são mais de 1 milhão de garrafas que deixam de ir para o lixo e ganham um destino nobre”, diz Andrea.

Na Sala Alquimia, projeções em telões panorâmicos exibem o que está por trás do desenvolvimento da perfumaria Natura, conectando desde as comunidades amazônicas, a origem dos ingredientes, até a concepção artística das fragrâncias por Verônica Kato, e suas cocriações com outros perfumistas renomados do mundo todo.

Por meio de um grande painel de vidro, o laboratório da perfumaria Natura, anexo a este ambiente, pode ser avistado. Já na mesa de experimentação, acontece a demonstração prática de diferentes caminhos olfativos da perfumaria, contendo amostras dos mais diversos ingredientes.

"Há beleza nessa união de elementos capazes de se transformar em uma fragrância. É dessa singularidade que nasce o espaço da Casa de Perfumaria do Brasil", diz Verônica Kato, perfumista exclusiva da Natura.

Por conta da pandemia de covid-19 o espaço ainda não está aberto para visitações.