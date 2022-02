Manacá inova mercado de consultoria e busca crescimento exponencial

Uma consultoria de gestão que aplica técnicas de growth, transformação, inovação e impacto. Assim se apresenta a Manacá Partners, que chega ao mercado com o legado de 15 anos da Cosin Consulting e o propósito de apoiar empresas de diversos setores, especialmente financeiro, varejo, serviços, indústria e startups, em seus planos de crescimento exponencial dentro do novo cenário desafiador imposto ao mundo dos negócios pela pandemia.

Hoje a Manacá Partners é a nova casa dos serviços de consultoria prestados pela antiga Cosin Consulting, que foi adquirida pelo Grupo Dentsu em 2016. Alexandre Ribeiro, sócio-fundador da Cosin Consulting, assume o controle dessa prática de consultoria, agora como CEO da Manacá Partners, após acumular experiências em setores como tecnologia, mobile e varejo.

“Iremos agregar a visão de consultoria tradicional às exigências atuais do mercado, sobretudo em ações de crescimento estruturado. Temos de nos aprofundar na definição do plano, dar tempo para execução e contar com equipe de alta performance”, afirma Alexandre Ribeiro.

Segundo o sócio-fundador, não existe resultado de curto prazo sem mergulhar na raiz das iniciativas e sem a implantação de soluções inteligentes. A tecnologia ajuda e impulsiona a olhar mais adiante e mudança de cultura exige maturidade e visão de futuro.

“Seremos uma extensão da empresa atuando nos desafios de transformação e inovação através da implementação de uma cultura ágil proveniente da nossa proximidade com o ecossistema de startups”, diz André Chaves, Managing Director da Manacá Partners, executivo e empreendedor com uma trajetória em empresas de mídia e Internet.

A proposta de valor da Manacá é oferecer uma metodologia que ataca quatro eixos principais: crescimento, inovação, impacto/ESG e transformação, para auxiliar na estruturação e implementação de novas formas de atingir suas projeções de crescimento e receita. Nesta direção, a empresa tem uma frente voltada à dados que suporta a captura, análise e enriquecimento de dados para acessar informações geradoras de insights estratégicos.

Além disso, atua na criação de modelos de negócio, conectando a empresa a qualquer outra entidade do ecossistema em que está inserida para fomentar novas oportunidades. Por fim, prioriza também a melhoria da performance através da concepção e condução de projetos capazes de racionalizar e potencializar as estruturas internas da organização.

“Nossa filosofia é a de uma consultoria hands on que acessa o capital intelectual de nosso time para mergulhar profundamente na operação dos clientes, entender quais são suas dores para crescer de forma sustentável e, a partir daí, propor soluções eficazes que viabilizem uma expansão com menos atritos e mais resultados”, afirma Rafaella Martins, sócia e Managing Director da Manacá Partners e que já vinha atuando no time da Cosin Consulting.

Já para Phillipe Minerbo, sócio e Managing Director da Manacá Partners, é preciso um olhar mais holístico para contemplar a renovação de modelos que já não fazem mais sentido em um novo mundo corporativo. Para isso, não basta investir alto na aquisição de softwares e sistemas; é preciso construir uma visão centrada no consumidor e integrar os mundos físico e digital.

Ao lado de Alexandre Ribeiro, André Chaves, Rafaella Martins e Phillipe Minerbo, complementam a liderança da Manacá Partners um time de executivos da Cosin Consulting formado por Carlos Pedra, Eliana Coelho, Fernanda Fernandes, Juliana Shimura e Vanessa Abrahão.

Ao longo destes mais de 15 anos de história, esse time já atuou em mais de mil projetos, em empresas líderes de mercado. Entre seus atuais clientes estão Centauro, Fisia, Sequoia Logística, IPC/Subway, Tok&Stok, Universidade Cruzeiro do Sul e XP Inc.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também