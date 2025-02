'Ainda Estou Aqui' tem a melhor nota entre os indicados ao Oscar no IMDb; veja ranking

Indicado a três categorias no Oscar 2025, o filme "Ainda Estou Aqui" conquistou a liderança no ranking de aprovação do site especializado IMDb. O longa, aclamado pela crítica, se destaca em diversas categorias da premiação.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, o drama baseado em fatos reais retrata a trajetória de Eunice Paiva e sua luta por justiça durante e após a ditadura militar no Brasil. Na corrida do Oscar, "Ainda Estou Aqui" concorre nas categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela performance de Fernanda Torres.

A produção do diretor Walter Salles lidera o ranking na categoria de Melhor Filme, com a nota 8,8 no IMDB. Na sequência, aparece "Duna: Parte II", com a nota 8.0. No extremo oposto da lista está "Emilia Pérez", com a nota 5.5.

1 /48 "Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Better Man", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

2 /48 "Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Wander to Wonder", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

3 /48 "Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Magic Candies”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

4 /48 "A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("A Lien", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

5 /48 “Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“Anuja”, indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

6 /48 "Flow", indicado a Melhor Filme Internacional e Melhor Animação (4UYCamOf8q6UWPPl2tsiZSlmDW7)

7 /48 "Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator ("Sing Sing", indicado a Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Canção Original e Melhor Ator)

8 /48 “The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action (“The Man Who Could Not Remain Silent”, indicadado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

9 /48 "I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem ("I am Ready, Warden", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

10 /48 (“Instruments of a Beating Heart", indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

11 /48 "Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Emilia Pérez", indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Canção Original, Melhor Filme Internacional, Melhor Edição, Melhor Som, Melhor Fotografia, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

12 /48 "Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação ("Divertida Mente 2", indicado a Melhor Animação)

13 /48 “Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário (“Porcelain War”, indicado a Melhor Documentário)

14 /48 "Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme ("Anora", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Edição, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

15 /48 "Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem ("Yuck!", indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

16 /48 "A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Semente do Fruto Sagrado", indicado a Melhor Filme Internacional)

17 /48 "No Other Land", indicado a Melhor Documentário ("No Other Land", indicado a Melhor Documentário)

18 /48 "O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("O Brutalista", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Fotografia, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

19 /48 "Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação ("Memórias de um Caracol", indicado a Melhor Animação)

20 /48 "Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Alien: Romulus", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

21 /48 "I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action ("I'm Not a Robot", indicado a Melhor Curta-Metragem em Live-Action)

22 /48 "The Last Ranger", indicado a The Last Ranger ("The Last Ranger", indicado a The Last Ranger)

23 /48 "Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme ("Um Completo Desconhecido", indicado a Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Som, Melhor Ator, Melhor Direção e Melhor Filme)

24 /48 "Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme ("Nickel Boys", indicado a Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme)

25 /48 "O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator ("O Aprendiz", indicado a Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Ator)

26 /48 "Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário ("Black Box Diaries", indicado a Melhor Documentário)

27 /48 “Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário (“Soundtrack to A Coup D’Etat”, indicado a Melhor Documentário)

28 /48 "Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação ("Robô Selvagem", indicado a Melhor Trilha Sonora Original e Melhor Animação)

29 /48 “The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“The Only Girl in the Orchestra”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

30 /48 “Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação (“Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”, indicado a Melhor Animação)

31 /48 “In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“In the Shadow of the Cypress”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

32 /48 “Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original (“Elton John: Never Too Late”, indicado a Melhor Canção Original)

33 /48 "Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original ("Setembro 5", indicado a Melhor Roteiro Original)

34 /48 “The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original (“The Six Triple Eight”, indicado a Melhor Canção Original)

35 /48 "Gladiador II", indicado a Melhor Figurino ("Gladiador II", indicado a Melhor Figurino)

36 /48 “Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem (“Death By Numbers”, indicado a Melhor Documentário de Curta-Metragem)

37 /48 "Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Wicked", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Atriz e Melhor Filme)

38 /48 "Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme ("Duna: Parte 2", indicado a Melhor Design de Produção, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Fotografia e Melhor Filme)

39 /48 "Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia ("Nosferatu", indicado a Melhor Figurino, Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Design de Produção e Melhor Fotografia)

40 /48 “Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário (“Sugarcane”, indicado a Melhor Documentário)

41 /48 "Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme ("Conclave", indicado a Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Design de Produção, Melhor Edição, Melhor Ator e Melhor Filme)

42 /48 "Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais ("Planeta dos Macacos: O Reinado", indicado a Melhores Efeitos Visuais)

43 /48 "Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme ("Ainda Estou Aqui", indicado Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme)

44 /48 "María", indicado a Melhor Fotografia ("María", indicado a Melhor Fotografia)

45 /48 "A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional ("A Garota da Agulha", indicado a Melhor Filme Internacional)

46 /48 “Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem (“Um Homem Diferente”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem)

47 /48 “Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem (“Beautiful Men”, indicado a Melhor Animação em Curta-Metragem)

48/48 “A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme (“A Substância”, indicado a Melhor Cabelo e Maquiagem, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz, Melhor Direção e Melhor Filme)

Veja as notas dos filmes nas principais indicações ao Oscar

Melhor Filme

"Ainda Estou Aqui" - 8.8

"Duna: Parte II" - 8.0

"O Brutalista" - 7.9

"Anora" - 7.7

"Um Completo Desconhecido" - 7.6

"Wicked" - 7.6

"Conclave" - 7.4

"Nickel Boys" - 7.3

"A Substância" - 7.3

"Emilia Pérez" - 5.5

Melhor Atriz

"Ainda Estou Aqui" (Fernanda Torres) - 8.8

"Anora" (Mikey Madison ) - 7.7

"Wicked" (Cynthia Erivo) - 7.6

"A Substância" (Demi Moore) - 7.3

"Emilia Pérez" (Karla Sofía Gascón) - 5.5

Melhor Ator

"O Brutalista" (Adrien Brody) - 7.9

"Sing Sing" (Colman Domingo) - 7.7

"Um Completo Desconhecido" (Timothée Chalamet) - 7.6

"Conclave" (Ralph Fiennes) - 7.4

"O Aprendiz" (Sebastian Stan) - 7.1

Melhor Direção

“O Brutalista” (Brady Cobert) - 7.9

“Anora” (Sean Baker) - 7.7

“Um Completo Desconhecido” (James Mangold) - 7.6

“A Substância” (Coralie Fargeat) - 7.3

“Emilia Pérez” (Jacques Audiard) - 5.5

Qual é a história de 'Ainda Estou Aqui'?

"Ainda Estou Aqui" é um drama brasileiro, dirigido por Walter Salles, inspirado em eventos reais do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Ambientado durante a ditadura militar, o filme narra a trajetória de Eunice Paiva (Fernanda Torres), esposa do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que é preso e "desaparece". Determinada a descobrir a verdade sobre o marido, Eunice enfrenta a repressão enquanto precisa se reinventar para criar seus cinco filhos.

A história retrata não apenas sua luta pessoal, mas também o impacto do regime militar em inúmeras famílias brasileiras. Ao longo dos anos, Eunice passa de dona de casa a uma voz ativa na defesa dos direitos humanos, enquanto lida com os desafios impostos pelo avanço do Alzheimer.

O longa-metragem também conta com Fernanda Montenegro, Valentina Herszage, Antonio Saboia, Olivia Torres, Bárbara Luz, Maeve Jinkins e Humberto Carrão no elenco.

EXAME no Oscar

O Oscar de 2025 acontece no dia 2 de março. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube.

Quem são os indicados ao Oscar 2025

Veja a lista completa de indicados à maior premiação do cinema aqui.

Fernanda Torres tem chances no Oscar?

Fernanda Torres, intérprete de Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, foi a primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz e tem boas chances de fazer história, mais uma vez, na premiação do Oscar. Ela compete com Demi Moore ("A Substância"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascón ("Emilia Perez") e Cynthia Erivo ("Wicked").

A atriz também é a primeira brasileira nos últimos 26 anos a concorrer por um papel de drama no Oscar. A última (e até então, única) foi a própria mãe, Fernanda Montenegro — nomeada em 1999 pelo papel em "Central do Brasil", também indicado a Melhor Filme Internacional.

O Brasil nunca ganhou um Oscar em nenhuma das categorias, vale dizer.

'Ainda Estou Aqui' tem chances no Oscar?

Desde “Central do Brasil”, também de Walter Salles, o Brasil não era indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Naquele ano (1999), Fernanda Montenegro também estava na disputa na categoria de Melhor Atriz. A estatueta mesmo, nem Walter, nem Fernanda levaram para casa.

26 anos depois, "Ainda Estou Aqui" não só quebrou o jejum de "Central do Brasil", como marcou o começo de uma lista de ineditismos: foi indicado a Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, a maior categoria da premiação, em que a indústria cinematográfica brasileira nunca havia conquistado uma nomeação.

O novo filme de Walter Salles já ultrapassou a marca de 5 milhões de espectadores e R$ 100 milhões em bilheterias. Abriu em primeiro lugar na semana de estreia no Brasil e em Portugal, e em segundo lugar nos Estados Unidos, país no qual ficou em cartaz em 700 salas de cinema. Tem sido listado por críticos de todo o mundo como a principal aposta do ano para Melhor Filme Internacional, e Fernanda Torres é considerada favorita ao prêmio de Melhor Atriz, ao lado de Demi Moore.

O longa é uma coprodução entre Brasil e França, o primeiro original da Globoplay, com produção da VideoFilmes, RTFeatures e MactProdutions em parceria com a ARTE France e Conspiração. A distribuição será feita também pela Sony Pictures.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby.

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max. A EXAME acompanha a cerimônia ao vivo, com a presença de convidados, em transmissão no YouTube a partir das 19h30.

Que horas começa a cerimônia do Oscar de 2025?

O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).