Meta lança Black Track; iniciativa visa equidade racial em ações de marcas

A empresa de tecnolocia Meta anuncia a criação do programa Black Track no Brasil, uma forma de apoiar marcas no planejamento e co-criação de iniciativas com foco na comunidade negra. Com isto, a Meta espera gerar impacto, empoderamento econômico e oportunidades de inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho.

Confira uma seleção exclusiva de empresas sustentáveis para

"Um dos grandes objetivos é que as marcas não tenham uma ação de forma pontual, mas sim que elas possam olhar para a inclusão racial de forma integrada ao acelerar talentos negros, capacitar, gerar empregabilidade e representatividade em anúncios, por exemplo", diz Vivi Duarte, Head de Connection Planning da Meta para América Latina.

O Black Track terá três pilares de atuação: empreendedorismo, cultura e transformação. Além disso, o programa nasce com Avon e Havaianas como marcas parceiras, em conjunto com suas agências de comunicação, e com o compromisso de construir mais ações inclusivas.

Ao longo dos últimos anos, a Meta vem criando iniciativas para dar visibilidade e ferramentas a grupos sub-representados, como, por exemplo o Rise, programa gratuito de treinamento e capacitação para profissionais do mercado publicitário, ou ainda o Ads for Equality, que disponibiliza modelos analíticos e metodologias para que marcas criem campanhas com mais representatividade e protagonismo diverso.

O Black Track surge para consolidar essas e outras ações para empresas, com foco específico na população negra, que hoje representa cerca de 56% dos brasileiros e segue impactada pela desigualdade de oportunidades.

"Temos trabalhado lado a lado com a comunidade negra há vários anos, mas percebemos que havia ainda um potencial ao unirmos nossos diversos programas em um modelo estruturado e centralizado, que permita às empresas cocriarem conosco ações intencionais e de longo prazo", explica Vivi Duarte, que assumiu o cargo inédito na América Latina há cerca de seis meses -- no mundo há mais três pessoas com funções parecidas -- e fechou parceria com as marcas nos dois últimos meses.

“Como mulher negra, sempre estive muito próxima da difícil realidade que ainda temos no Brasil e estou muito entusiasmada com o que poderemos criar para mudar esse cenário. Toda semana nos reunimos para falar deste 'cardápio' de oportunidades e serviços que podemos trabalhar juntos e, consequentemente, trazer mais marcas para a ação", diz.

O Black Track já pretende gerar impacto positivo no mercado a partir do início de 2022 e a Meta espera que outras empresas, de diferentes setores, também se unam à causa, aumentando ainda mais a rede e o potencial de cocriação da iniciativa.

Marcas parceiras

A fabricante de cosméticos Avon se interessou pelo Black Track como forma de continuar com ações como o Compromisso Antirracista, que tem metas de ampliar a equidade racial dentro e fora da companhia, ou o projero DIVA (Diversidade + Avon), que possui ações para reter e desenvolver pessoas negras.

"Em 2020 oficializamos publicamente uma série de metas e inciativas em prol da diversidade racial, então vimos sinergia com a novidade da Meta. Estamos agora desenvolvendo juntos ações de capacitação, comunicação e mais", Viviane Pepe, diretora de Comunicação da Avon Brasil.

O apoio de Black Track na Avon faz parte do movimento EssaÉMinhaCor, que gerou, por exemplo, o Black Paper, pesquisa sobre maquiagem e representatividade para pessoas negras.

Projetos da Meta que já fazem parte do Black Track