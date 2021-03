McDonald’s tem novos recordes após festa no BBB 21; itens estão à venda

No sábado, 13, o McDonald's promoveu sua segunda grande inserção no BBB 21, com o tema Festa do Pijama. A marca estava no cenário, figurino e nos sanduíches disponíveis para os participantes do programa.

Durante a noite o McDonald's conquistou seis dos dez assuntos mais comentados do Twitter, incluindo a primeira colocação, e a busca pelos termos McDonald's e Méqui Box no Google apresentaram aumento significativo, atingindo o pico dos resultados de busca por volta da 23 horas.

A ação, desenvolvida pela agência DPZ&T em parceria com a Globo, impulsionou o acesso ao aplicativo da marca e também conquistou aumento de mais de 1.000% no número de menções espontâneas sobre a marca.

Ferramenta importante para a marca, o app do McDonald’s conta com 50 milhões de usuários em toda a América Latina — o Brasil corresponde a cerca de 50% do total — e tem um importante papel dentro da estratégia da empresa para 2021, que foca no desenvolvimento dos 3 Ds (Drive-Thru, Delivery e Digital).

Os números refletem o sucesso da ação, que conta com desdobramento ao longo das próximas semanas com a venda de itens inspirados na festa do pijama. No domingo, a marca disponibilizou pares de meias exclusivas para quem pedisse a Méqui Box via iFood e promete novas ações com itens dos pijamas dos Brothers nos próximos dias.

McDonald's vende pijamas

A cada semana, a edição exclusiva da "Méqui BBBox — Festa do Pijama" terá um item especial e sortido, válido apenas para pedidos realizados via o aplicativo iFood, de acordo com restaurantes participantes e horário de funcionamento, bem como conforme a disponibilidade de estoque.

Nesta semana (14 de março), foram os pares de meias exclusivas, e amanhã (20 de março) começa a venda de camisetas inspiradas em produtos da marca. Já na semana de 27 de março, serão disponibilizados modelos de tapa olho. Os preços estarão disponíveis dentro do aplicativo iFood e para conferir o regulamento da campanha e os restaurantes participantes, basta acessar o site da campanha.

"Essa é nossa maneira de evidenciar que o Méqui é uma marca democrática e que tem o poder de transformar simples momentos em experiências deliciosas, como curtir um Méqui de pijama, no conforto do seu sofá, enquanto dá uma espiadinha na casa mais vigiada do Brasil. Por meio de todos os nossos canais digitais, oferecemos conveniência e comodidade para atender às necessidades do nosso consumidor", destaca João Branco, CMO do McDonald’s Brasil.

O executivo também afirma que a estratégia por trás dessa ação é reforçar a plataforma que atende os mais variados grupos de família: a Méqui Box.

