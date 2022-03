Lollapalooza tem recorde de patrocínios; veja o que as marcas preparam

O Lollapalooza Brasil estará de volta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março. O festival, que segundo a organização está com quase todos os ingressos vendidos, tem movimentado bastante as marcas que aproveitam a oportunidade de se conectar pessoalmente com cerca de 100 mil pessoas por dia.

Não à toa, para sua edição de 2022, o Lollapalooza já conta com 21 marcas parceiras, batendo recorde na quantidade de patrocínios e apoios. Contudo, o festival não revelou se o recorde também se dá em valor, uma vez que muitas marcas já estavam com patrocínios fechados para a edição de 2020, cancelada por conta da pandemia de covid-19.

"Estamos muito animados com o reencontro do público no Lollapalooza Brasil após anos sem conseguirmos realizá-lo. Será um marco também para o mercado de brand experience que está sedento por interação desde o início da pandemia. A expectativa é enorme, não só dos fãs como também das marcas parceiras, que superam em número todos os últimos anos de realização do evento, inclusive com a entrada de novos e importantes empresas. Será a primeira oportunidade, dessa magnitude, para que essas marcas se reconectem fisicamente com seus públicos da melhor maneira possível'', afirma Leonardo Duarte, diretor comercial da Time For Fun.

Entre as parcerias, seis marcas estarão no festival pela primeira vez. Produzido por Perry Farrell, William Morris Endeavor Entertainment (WME), Time For Fun e C3 Presents, o Lollapalooza Brasil conta com patrocínio master da Budweiser, Chevrolet Onix, Adidas, Doritos e Vivo, patrocínio de Coca-Cola, McDonald’s, apoio de Tanqueray, Johnnie Walker, NewOn, Sadia, Samsung, Braskem e SPTuris.

Conheça as ações das marcas:

Braskem: a Braskem leva para o festival Lollapalooza Brasil estações de coleta de resíduos plásticos, nos quais os participantes poderão trocar itens descartados por pontos que valem brindes. Nos quatro pontos Rock & Recycle by Braskem será realizada a coleta do material plástico descartado. Já as Rock & Recycle Stores by Braskem serão os espaços para troca de pontos por brindes. Uma estará localizada na pista e outra no Lolla Lounge.

A dinâmica funcionará em um sistema de incentivo, que gera pontos àqueles que levarem seus resíduos recicláveis às estações de coleta. Os pontos acumulados poderão ser trocados por produtos relacionados à música. Embalagens de salgadinhos, copos e garrafas serão aceitos, e cada troca valerá uma pontuação. Os brindes serão definidos de acordo com a pontuação acumulada. A partir de dois pontos, o participante poderá efetuar a troca, podendo receber: palhetas, capa de chuva, vinil, viseira, pares de ingresso para os dias restantes do evento e até acesso ao Lolla Lounge, área VIP com open bar e food, after party, vista para dois dos quatro palcos.

Budweiser: a cerveja oficial do festival montou o Bud Studio, espaço com foco na criação e produção de conteúdos audiovisuais exclusivos e incríveis para levar entretenimento para os fãs dentro e fora do Lolla. Lá, acontecerão encontros especiais de grandes artistas, algo que só mesmo Bud poderia promover. Emicida, Ludmilla, Jojo Todynho, Matuê, Karol Coka, Don L, Froid, BK, MC Carol e Filipe Ret passarão pelo espaço para um bate-papo sobre música, carreira, inspirações e curiosidades. O conteúdo será transmitido no Bud Play, canal de conteúdo da marca, e nas redes sociais

Coca-Cola: a marca de bebidas estará presente com um espaço de 600 metros quadrados com capacidade para 800 pessoas dançarem ao ritmo de vários estilos musicais comandados pelos DJs Rapha Lima, Valentina Luz, Boss In Drama, Marcelo Botelho, Suburbia e Tamy Reis. Além disso, 20 dançarinos coreografados e dirigidos por Flávio Verne — coreógrafo artistas como Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Duda Beat — , tornarão o espaço ainda mais ativo. Os participantes poderão ganhar um copo exclusivo, que será personalizado com uma foto tirada no espaço.

Doritos: a marca de snacks terá três espaços no festival. Um deles é em frente ao palco Perry by Doritos, onde os participantes encontram três salas de ativações para fotos e conteúdo. O outro espaço é na Alameda das Marcas, onde haverá uma área de descanso para consumidores. Já na área VIP do festival, o Lolla Lounge também receberá o público com um espaço para ativação de fotos. Serão ainda distribuídos milhares de brindes exclusivos da marca.

Johnnie Walker: a marca de bebidas preparou ações interativas como um tobogã de 4,8 metros de altura, aberto ao público, um quiz especial para descobrir “quem é você no festival” e “qual seu tipo de whisky”, além de escolher, junto com seus seguidores no Instagram, o drinque especial para embalar os três dias de festa, o Black & Ginger Highball Lolla, feito com Johnnie Walker Black.

Além disso, uma das principais atrações do festival, que foi anunciado no final do ano como integrante do time criativo da Johnnie Walker, o DJ Alok lança a música Keep Walking em parceria com a marca. O clipe será gravado dentro do festival, onde o artista irá performar a música ao vivo pela primeira vez. O DJ também terá um copo especialmente criado para o evento: os consumidores que adquirirem qualquer drinque no stand da Johnnie Walker, recebem o copo exclusivo.

Sadia: a marca de alimentos fez uma parceria com o MC Kevin O Chris, uma das estrelas do line up desta edição do festival, para compor um hit inédito com o “ritmo da Sadia”. Além disso, a marca terá um cardápio com pizza, hambúrgueres, hot dog e opções veganas.

Ainda para quem estiver pela capital paulista nessa reta final do #LollaBR, há a possibilidade de ganhar brindes temáticos por meio da promoção com o e-commerce da BRF, o Mercato em Casa: na compra de R$ 50 em produtos participantes, sendo um deles o lançamento Empanadíssimo (vendido exclusivamente no Mercato em Casa nesse momento), os consumidores ganham um bowl exclusivo Sadia + Lollapalooza Brasil 2022, com a mesma identidade visual dos pôsteres que estão espalhados pela cidade. O público também pode ganhar ingressos em ações promocionais.

Samsung: para este ano, a marca manterá a tradicional roda-gigante, que garante a vista de todo o festival, além de uma série de ativações especiais que mostrarão os benefícios da nova linha S22 5G e do ecossistema Galaxy. Próximo à roda-gigante haverá o Galaxy Studio, um espaço de 50m² e quatro áreas para ativações, cada uma com uma abordagem inovadora e imersiva dos produtos do ecossistema Galaxy.

No primeiro espaço, uma cabine de dança que se acende conforme o participante se movimenta. Dentro da cabine, a pessoa seguirá os passos de um avatar e, conforme os batimentos aumentarem, a cabine se acenderá, simulando o carregamento de uma bateria. Já no segundo ambiente focará na S Pen, caneta inteligente que é integrada ao novo Galaxy S22 Ultra 5G. Os participantes receberão um Galaxy S22 Ultra 5G e tudo o que desenharem na tela será amplificado em um telão. Eles também poderão criar stickers próprios para usar sobre as fotos registradas durante o festival. Haverão ainda outros dois espaços com interações e produtos.

Tanqueray: a marca de bebidas da Diageo estimula o consumo consciente. A cada drinque comprado no estande da marca, além de uma taça estilizada, o consumidor receberá um bottom com uma mensagem sobre como ficar “em perfeito equilíbrio”, ou “harmonizar com responsabilidade”. A Tanqueray também disponibilizará para todos que passarem pelo estande um espaço no qual maquiadores farão delineados verdes. A ação acontece em parceria com a plataforma social “Belezinha Brasil”, projeto que nasceu em Paraisópolis e que ensina o ofício de maquiador e cabeleireiro gratuitamente na comunidade.

O espaço também possui algumas áreas instagramáveis para que as pessoas possam tirar fotos bonitas e compartilhar com seus amigos. Além disso, quem postar no Instagram com a hashtag #reencontroinconfundível e marcar o perfil @tanqueraybr poderá ter sua foto selecionada para ser exibida nos telões dispostos ao redor do estande, mesmo que esteja acompanhando o Lollapalooza Brasil em casa. Para isso, basta que o perfil na rede social não seja privado.

Vivo: nos três dias de festival, a empresa irá promover o “Presença Preta”, que visa aumentar o público negro no festival. No “Cubo Vivo”, localizado na pista, o espaço será ambientado com a temática afrofuturista e a tecnologia, com ativações para quem passar pelo local. O rooftop do espaço conta com uma vista privilegiada do festival e terá uma moldura para fotos especialmente posicionado para que as imagens tenham a plateia como plano de fundo.

Outra ação no espaço vai trazer uma câmera 360º e as imagens produzidas ali com os participantes serão projetadas nas telas do espaço e enviadas para os participantes em tempo real. A Vivo vai disponibilizar aos visitantes do Cubo uma “garra machine” para que as pessoas participem do desafio para pegar brindes diversos como fones de ouvido. O espaço também permitirá a criação de conteúdo livre, com arte, música e dança.

No Lolla Lounge, o espaço da Vivo segue a temática afrofuturista com tecnologia e terá uma ambientação repleta de significados para o “Presença Preta”. A entrada do espaço será por um túnel de luzes que remete à experiência 5G e a velocidade de conexão. Lá dentro, os visitantes poderão mergulhar na cultura afro. Além dos itens decorativos que remetem a temática afrofuturista, uma maquiadora especializa em make afro estará a postos para maquiar os visitantes. No lounge, também será possível participar da customização de uma bolsa com o trabalho de artistas pretos, com grafismos especiais para aplicar nesses materiais e que poderão ser mesclados a nomes ou frases. Quem estiver no lounge poderá ter uma experiência com uma câmera 360º e desafiar a garra machine para conseguir brindes, assim como quem passar pelo Cubo Vivo.

Adidas: a Adidas Originals marca presença na volta do Lollapalooza Brasil com ações exclusivas para o festival. Neste ano, a marca apresenta o Adiverse, conceito que reúne uma série de ativações e experiências para o público no espaço físico e digital.

Sempre conectada ao cenário da cultura jovem urbana com a música e a inclusão, a marca do trefoil mergulha no universo digital e lança o WebApp Adiverse, onde os membros do adiClub podem criar seus próprios avatares gratuitamente com peças adidas e ver ativações em realidade aumentada em três pontos da cidade de São Paulo: Paulista, Pacaembu e Ponte Estaiada. No LollaBR, é possível ter interações em realidade aumentada com o palco adidas e com os lambe-lambes do Adiverse espalhados pelo autódromo. O Webapp Adiverse é gratuito e não há necessidade de fazer o download no celular. Para conhecer o Adiverse, acesse http://www.adiverse.world.

Durante todo o festival, as experiências híbridas continuam no espaço físico Adiworld. onde é possível criar um vídeo com parte do corpo da pessoa integrado ao avatar do Adiverse, além interagir com os espaços inspirados no universo do Adiworld. Os vídeos e fotos estilizados poderão ser baixados diretamente no Webapp Adiverse. O espaço também contará com o Adicustom, um serviço de customização dos tênis adidas como cadarços, bottons, patchs, entre outros para já sair de lá com o sneaker com personalização única. Para participar das interações no Adiworld, é necessário estar cadastrado no WebApp Adiverse e escanear o QRCode no totem das ativações. Aqueles que ainda não se cadastraram no Adiverse poderão realizá-lo nos totens espalhados no espaço físico.

O público que visitar o Adiworld poderá receber um kit contendo uma mini-bag especial nas cores preta, roxa e verde, cadarços especiais e chaveiro superstar dourado, serão distribuídos para as pessoas que estarão na fila e dentro do espaço. Vale lembrar que o estoque de kits é limitado.

Além disso, ainda na preparação para o evento, a adidas lançou no último dia 15, o LollaBR Pack, que traz uma seleção de camisetas personalizadas com estampas criadas exclusivamente por três artistas brasileiro: Kauê Fidelis (@KUEIO.ART), Vinícius Allencar (@A.LLENCAR) e Nihao (@NI_HAO93), além do SUPERSTAR LOLLABR, que entrega uma nova silhueta para o sneaker pensado para os fãs aproveitarem os três dias do festival com estilo único. O LOLLABR PACK já está disponível para membros adiClub, em adidas.com.br, por R$ 149,99 (camisetas) e R$ 699,99 (Superstar). As camisetas também estarão disponíveis em lojas adidas e no Lolla Store, durante o LollaBR.