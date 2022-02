FlixBus vende passagens de SP para o RJ, BH ou Campinas por R$0,20

A prestadora de serviços de tecnologia para transporte rodoviário FlixBus, controlada pela startup alemã FlixMobility, expande a operação no Brasil com a linha Campinas – Rio de Janeiro. Para comemorar a operação, o unicórnio alemão realiza uma promoção com 7 mil passagens sendo vendidas a partir de R$ 0,20, ou seja, com até 99% de desconto para os três destinos operados pela FlixBus: São Paulo — Rio de Janeiro, São Paulo — Belo Horizonte e a nova rota saindo do interior paulista rumo à capital carioca, operado pelo Grupo Adamantina, parceiro da empresa.

Após esgotado o lote promocional, os tickets voltam a ser comercializados a partir de R$ 19,90, tarifa base da empresa nos destinos Campinas-RJ e SP-RJ e partindo de R$ 34,99 na rota São Paulo — Belo Horizonte. A empresa ressalta que trabalha com valores dinâmicos, que oscilam conforme a quantidade de assentos disponíveis e a proximidade da viagem.

“Queremos ligar as diferentes partes do país. Campinas é umas das principais cidades do interior paulista e um hub de mobilidade estratégico. Por isso a cidade foi escolhida para receber nossa terceira linha no Brasil, rumo ao Rio de Janeiro”, diz Edson Lopes, diretor geral da FlixBus Brasil.

A conexão Campinas — Rio de Janeiro, terá duas paradas, uma em Jundiaí e outra em Resende, e será operada pelo Grupo Adamantina, parceira da empresa no país e responsável pela operação dos ônibus.

A nova rota terá 4 partidas diárias, saindo de ambos os destinos, todos os dias da semana. O embarque de passageiros ocorre dentro do Terminal Rodoviário de Campinas. As passagens podem ser compradas diretamente pelo site da FlixBus.

A empresa também anuncia a implementação de dois novos horários em sua grade na rota São Paulo — Rio de Janeiro, que entrará em operação a partir do dia 21/02, com saída de ambas as capitais às 22h30. Além disso, há a volta de duas linhas na mesma rota para a grade, saindo da capital carioca às 06h e partindo da capital paulista às 16h30.

Passagens para todos os destinos com até 99% de desconto

Para comemorar a nova operação, a FlixBus irá comercializar sete mil passagens para as três rotas — basta usar o cupom VERDE36ZHR, disponível a partir desta segunda-feira (14). A venda de tickets será realizada pelo site, aplicativo, e nos pontos de venda físico da FlixBus e da Adamantina, conforme determina a legislação. Os valores promocionais estão disponíveis apenas para compras online. Os bilhetes já podem ser adquiridos pelo site www.flixbus.com.br.