Doritos lança mapa da Av. Paulista no Fortnite e celebra Parada LGBTI+

Parada LGBTI+: Doritos Rainbow lança ação com Fortnite para celebrar evento online Palco tradicional da maior Parada do Orgulho LGBTI+ do mundo, a Avenida Paulista, em São Paulo, é cenário em mapa dentro do jogo Fortnite. Desenvolvida pela agência de branded entertainment FUN, com co-criação da Artplan, a ação faz parte da campanha de Doritos Rainbow neste ano.

O mundo segue mudando. Siga em evolução com a EXAME Academy

O objetivo da ação é informar e proporcionar experiências aos consumidores da marca no universo gamer, a partir da releitura e simulação de pontos turísticos e marcos históricos relacionados à causa.

O jogo estará disponível para o público a partir do próximo domingo, 6 de junho. No mapa, todos terão acesso a experiências disponíveis na plataforma criada exclusivamente para a ocasião.

"Por mais um ano, não poderemos ocupar fisicamente a Avenida Paulista para celebrar e apoiar a causa LGBTI+. No entanto, sabemos da importância da data para a comunidade e não poderíamos deixar esse momento passar", afirma Daniela Cachich, SVP de marketing alimentos Brasil e CMO Latam da PepsiCo.

Além da releitura da Avenida Paulista, o mapa ainda trará diversas atrações interativas e informativas relacionadas a causa LGBTI+. Dentre elas, um “bandeirão” do orgulho LGBTI+ no formato de tobogã, trio elétrico com vista panorâmica, espaço para selfie virtual no simbólico parque da região e outras atrações.

O mapa estreia no Fortnite no dia 6 de junho, mas fica disponível durante todo o mês de junho. O jogo pode ser acessado por diferentes plataformas, como consoles de videogame, computador e celular.

Games

Segundo recente pesquisa da Kantar Ibope Media, o Brasil é uma nação de jogadores: 72% dos brasileiros jogam jogos digitais e 19,2% jogam de 8 a 20 horas por semana. Isso coloca o país na 12ª posição no ranking global. Sem contar que, além de quem joga, temos que pensar em quem assiste aos jogos, via streamer, por exemplo.

"Esses dados mostram que não tem como ficarmos de fora desse universo tão rico e que proporciona para marcas como Doritos. Observamos uma variedade de gamers de diferentes gêneros, idades e de diferentes comportamentos de consumo. Então, o perfil vai além de geeks e gamers tradicionais, extrapolando para uma diversidade de pessoas que atualmente passa bastante tempo jogando e acompanhando os jogos online. É sobre ser relevante para sua audiência", diz Cachich.

Segundo ela, partindo dos números, foi percebida a necessidade de levar informações do universo LGBTI+ de forma gamificada no Fortnite, que atualmente tem 400 milhões de usuários cadastrados.

"Ainda assim, sabemos que manifestações de rejeição, ódio e preconceito ainda são comuns, e isso inclui o universo gamer. Por isso, também se faz necessário estarmos presentes nessas frentes de experiências de jogos online, para reforçar ainda mais o respeito e o apoio à diversidade", diz.

Quer saber como diversidade e inclusão impactam seu negócio? Assine EXAME e descubra