Desvendando os pilares do crescimento econômico sul-coreano

Por Marcelo Tripoli, CEO da Zmes

Em meu segundo dia em Seul, na Coreia do Sul, tive a oportunidade de participar de uma palestra ministrada pelo Dr. David Tizzard, especialista em Estudos Coreanos, que abordou a fascinante cultura sul-coreana.

A influência dessa cultura no desenvolvimento econômico do país tem sido fundamental para compreender o sucesso alcançado nas últimas décadas.

Essa influência desempenhou um papel crucial na formação da identidade nacional e no estabelecimento de valores e comportamentos que impulsionaram o crescimento econômico. A Coreia do Sul é amplamente reconhecida pela sua indústria do entretenimento, com destaque para o K-pop, que conquistou popularidade global

Empresas como a JYP Entertainment têm se destacado nesse setor, alcançando sucesso tanto no mercado doméstico quanto internacional. O K-pop tornou-se uma poderosa ferramenta de promoção da cultura sul-coreana, atraindo turismo e investimentos estrangeiros.

Além do entretenimento, a Coreia do Sul também se destacou em setores como tecnologia, automóveis, eletrônicos e indústria pesada. Esses avanços econômicos foram impulsionados pela mentalidade empreendedora e inovadora dos sul-coreanos, conhecidos por seu trabalho árduo, disciplina e dedicação.

A educação desempenhou um papel crucial nesse desenvolvimento econômico. O sistema educacional do país é altamente valorizado e coloca grande ênfase na excelência acadêmica. Os sul-coreanos possuem uma forte ética de trabalho e uma busca incansável pela educação, o que contribui para a formação de uma força de trabalho altamente qualificada e produtiva.

Outro ponto em destaque é a hierarquia social e os valores confucianos, oriundos da China antiga, que também têm sua parcela no desenvolvimento econômico do país. O confucionismo enfatiza a importância das relações interpessoais e a obediência às autoridades. Esses valores foram tradicionalmente aplicados nas empresas, com uma forte cultura de respeito pelos superiores hierárquicos. Essa hierarquia nas relações sociais e empresariais ajudou a manter a ordem e a eficiência nas organizações, facilitando o desenvolvimento econômico.

No entanto, nos últimos anos, a Coreia do Sul passou por mudanças significativas em relação ao individualismo e à igualdade de gênero. O país está cada vez mais influenciado por valores ocidentais, como a busca pela autonomia individual e a valorização da diversidade. Essa mudança cultural tem impactado as relações sociais e a forma como as pessoas abordam o trabalho e a carreira.

Jeong , e o conceito coreano único

Mais um aspecto único da cultura sul-coreana é o conceito de "jeong" (정/情). Que, em resumo, é a sensação calorosa de apego entre pessoas que compartilham um relacionamento próximo. Embora outras culturas também tenham afeição por pessoas próximas, o que torna o jeong exclusivamente coreano? Em comparação com culturas ocidentais individualistas, na Coreia, esse sentimento está baseado na ideia de responsabilidade social coletiva.

O jeong pode ser descrito como sentimentos íntimos e calorosos que surgem em um relacionamento com outra pessoa e o desejo de fazer algo por ela. Em alguns momentos, essa atenção e preocupação podem parecer excessivas ou até mesmo uma invasão de privacidade, mas em um mundo onde a sociedade está cada vez mais fragmentada e individualizada, o cuidado com aqueles ao seu redor expresso por meio do jeong se torna cada vez mais valioso.

Esse conceito desempenha um papel importante nas relações sociais e nos laços familiares na Coreia do Sul. É uma expressão de solidariedade e compromisso com o bem-estar dos outros, especialmente daqueles que são considerados próximos. Essa conexão emocional fortalece os laços sociais e contribui para a coesão da sociedade coreana.

O uso do “eu” e características do idioma

Já no idioma coreano, é interessante observar que algumas conjugações verbais não incluem explicitamente a palavra "eu". Isso reflete uma característica cultural mais ampla na qual o coletivo e o relacionamento com os outros são valorizados sobre o individualismo.

A estrutura das frases e o uso de pronomes pessoais podem variar dependendo do contexto e da relação entre o falante e o interlocutor. Em muitos casos, as pessoas optam por usar formas de expressão que minimizam a ênfase no "eu" individual e destacam a conexão com o grupo ou com a sociedade em geral.

Uma das maneiras mais comuns de evitar o uso explícito de pronomes pessoais é através do uso de verbos e adjetivos descritivos sem sujeito. Essa preferência por uma linguagem mais indireta e menos centrada no "eu" também se manifesta em outros aspectos da comunicação na cultura sul-coreana. Nas conversas cotidianas, é comum evitar elogios diretos ou declarações de orgulho pessoal excessivo. Em vez disso, os coreanos frequentemente se referem a realizações e qualidades de forma mais modesta ou atribuem o sucesso a outros fatores, como o apoio da família ou a ajuda de colegas. Essa ênfase na coletividade e na modéstia reflete os valores culturais da sociedade sul-coreana, que destaca a importância das relações interpessoais e a harmonia social. O indivíduo é visto como parte de um todo maior e, portanto, a linguagem é usada para expressar essa visão de mundo.

É importante destacar que nem todas as formas de comunicação na cultura sul- coreana evitam o uso do pronome pessoal "eu". Existem situações em que o uso de pronomes é apropriado e necessário, especialmente em contextos mais formais ou ao expressar opiniões pessoais. No entanto, a tendência geral de enfatizar o coletivo sobre o individual é uma característica cultural significativa que também se reflete na linguagem coreana.

Além disso, precisamos lembrar que a cultura sul-coreana é complexa e multifacetada. Embora a Coreia do Sul seja conhecida por seus avanços econômicos, é igualmente importante reconhecer as pessoas comuns que compõem a sociedade e que contribuem diariamente para o desenvolvimento do país. São esses "heróis anônimos" que trabalham duro, pagam seus impostos e cuidam de suas famílias que sustentam a economia e impulsionam o progresso.