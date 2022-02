De cara nova: EXAME muda design e apresenta portal focado em trilhas

A EXAME está de cara nova depois de fazer uma migração de tecnologia do site buscando a melhoria do produto. Entre as principais mudanças estão a alteração do layout pelo time de UX design; a mudança da linguagem de programação para uma que é melhor indexada pelo Google (SEO Friendly); e uma melhor experiência na exibição de anúncios.

O product manager responsável pela reformulação do portal, Bruno Falcão, afirma que as mudanças tornam o principal portal de economia, finanças e investimentos do país mais moderno. Segundo ele, o principal objetivo é melhorar a experiência do usuário. “Nosso foco é melhorar a experiência para o usuário e aumentar o desempenho, tornando o site mais rápido através de uma tecnologia mais atual em comparação ao legado de 20 anos da Editora Abril”, explica.

O diretor de redação, Lucas Amorim, reforça que a mudança representa a união de conteúdo à tecnologia para entregar a melhor experiência ao leitor. “Investimos em dados e em tecnologia para que os conteúdos da EXAME sejam diferentes para cada audiência. Isso é essencial não só para o leitor mas também para os anunciantes. Curadoria seguirá essencial, com o olhar fresco e aprofundado da EXAME sobre o mundo. Mas, dentro de nosso universo, recortar o conteúdo de forma única para cada audiência é um caminho sem volta”, afirma.

Com a mudança na plataforma, os leitores e os usuários navegam no site de forma mais rápida e fluida, além de experienciar uma melhor leitura das reportagens com o novo layout. O portal engloba as notícias (atualizadas em tempo real) sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo; a página da EXAME Academy (braço de educação digital da EXAME); a home de Invest (o hub de investimentos e finanças da marca); uma seção dedicada a ESG e outra com foco no empreendedorismo, chamada PME & negócios.

“Nossas equipes de tecnologia, dados e marketing trabalham junto com a redação. E estamos reorganizando a redação em trilhas, para que especialistas de diferentes áreas tragam suas contribuições para um conteúdo assertivo”, explica Amorim.

O novo site também permite que os leitores acessem vídeos e podcasts produzidos pelo time de especialistas da EXAME. Ainda há a seção de colunistas, com os principais nomes do mercado falando sobre temas da atualidade, e uma parte onde são disponibilizadas todas as edições da revista impressa.

Por fim, a entrega de anúncios também foi melhorada. “Considerando os milhões de acessos, assim como a visibilidade e a credibilidade da comunidade EXAME, aprimoramos a experiência para que os patrocinadores possam compartilhar publicidades e alcançar um impacto positivo e de forma personalizada. Além disso, é uma experiência fluida que não interfere na leitura”, afirma Rodrigo Hernandes, designer que participou da reformulação.

Confira a seguir o novo design do portal:

A nova EXAME

A alteração de layout e de tecnologia no portal é uma das várias mudanças que vêm ocorrendo desde 2019, quando a EXAME foi adquirida pelo grupo BTG Pactual. Desde então, o principal site de economia e investimentos do país aumentou suas frentes de negócio, oferecendo serviços e produtos focados na educação digital e em investimentos.

Assim surgiram a EXAME Academy — braço de educação da marca, com ofertas de cursos, treinamentos, workshops e eventos com o objetivo de ajudar os alunos e leitores no desenvolvimento pessoal e profissional — e a EXAME Invest, um hub de investimentos que oferece notícias, análises de mercado, um guia de investimentos e ferramentas de finanças pessoais.

“Em 2022 nós continuaremos focando no entendimento de nossos leitores e na personalização de nossos conteúdos. Nosso objetivo principal é oferecer cada vez mais conteúdo personalizado e curado para os momentos e dispositivos ideais. Acreditamos que isso irá estimular a recirculação e a aderência do público nos mais diversos conteúdos que a EXAME oferece”, conclui o diretor de redação.