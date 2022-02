Stoodi: o serviço online da Cogna que concorre com cursinhos por R$ 24,90

A empresa de educação Cogna já tem uma atuação forte na educação superior – por meio da Kroton -- e na educação básica – por meio da Vasta. Agora, está reforçando sua presença nos cursos preparatórios para o ensino superior, em especial o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio, que serve de vestibular para grande parte das universidades públicas do país).

A atuação nessa frente ocorre por meio da Stoodi, serviço preparatório para o vestibular que está dentro do guarda-chuva da Kroton. A Stoodi ganhou impulso na pandemia, com escolas e cursinhos fechados, e desde de 2020, vem desenvolvendo novas linhas de negócio para acelerar. “Temos feito na Cogna um investimento para ser a solução de educação na vida do estudante. Queremos atender desde os primeiros passos até a educação continuada. A Stoodi entra no momento de tomada de decisão do aluno sobre qual faculdade ele quer cursar”, afirma Felipe Donato, diretor da Stoodi.

Uma das novas frentes de atuação é a oferta de serviços para escolas particulares. Por meio da plataforma Stoodi, a escola tem acesso a mais de 6 mil vídeo aulas, mais de 30 mil exercícios, e simulações de redação. A plataforma também fornece ferramentas para professores e diretores acompanharem o desempenho de cada aluno e turma. Hoje a Stoodi tem 55 escolas clientes e a meta é elevar esse número para 100 escolas até o final do ano.

O próprio aluno também pode aderir ao serviço da Stoodi de forma individual. Nessa modalidade, o cursinho online custa a partir de 24,90 por mês, podendo chegar a 89,90 por mês no caso do preparatório focado em medicina. O serviço também tem uma modalidade gratuita, voltada principalmente aos alunos que tiveram alguma defasagem nos estudos por conta da pandemia. Até agora a Stoodi já atendeu 8 milhões de alunos.

As modalidades de curso usam inteligência artificial para criar trilhas de estudo personalizadas de acordo com a necessidade de cada aluno. “Nosso sistema entende em que nível o aluno está, pega esse aluno pela mão e o ajuda a chegar preparado até o Enem”, afirma Donato. Para manter o engajamento do estudante, os conteúdos são apresentados em aulas de até 10 minutos, terminando com uma revisão geral. O sistema foi pensado para poder ser usar pelo celular e em locais com internet de baixa qualidade.