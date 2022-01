Curso de marketing abre vagas para contribuir com empresas como Spotify

O mercado de marketing digital tem crescido após se tornar a aposta das companhias para alavancar as vendas. De acordo com a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil, 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento no último ano.

"Todos os dias uma grande marca e milhares de pequenos negócios migram para o marketing digital. E esse movimento só está começando", Dener Lippert, CEO e fundador da V4 Company. Consequentemente, a procura por profissionais especializados na área também cresceu.

É neste cenário que a maior assessoria de marketing do Brasil, a V4 Company, abre, nesta segunda-feira (24), as inscrições para o curso Assessor de Marketing. Dividido em 13 módulos, o curso entrega o conhecimento e todas as ferramentas para se destacar neste mercado em ascensão.

Além do conteúdo curricular, os 50 alunos mais bem avaliados também podem concorrer, ao final do curso, a uma vaga para trabalhar como assessor de marketing na V4 Company. A assessoria ajudou no crescimento de vendas de empresas como Spotify, SmartFit e Melissa.

Confira o conteúdo completo das aulas:

Módulo 1 - A Base de tudo

Módulo 2 - Alinhando a Visão sobre o Marketing

Módulo 3 - Fundamentos de Negócios

Módulo 4 - Tornando-se um Cientista

Módulo 5 - Neuromarketing & Economia Comportamental

Módulo 6 - Produto & Planejamento

Módulo 7 - Customer Experience

Módulo 8 - A Importância do Método

Módulo 9 - Primeiro Pilar - Tráfego

Módulo 10 - Segundo Pilar - Engajamento

Módulo 11 - Terceiro Pilar - Conversão

Módulo 12 - Quarto Pilar - Retenção

Módulo 13 - Módulo 13 - Playbooks

Ao efetuar a matrícula neste link, o aluno tem acesso a:

Curso completo de "Cientista do Marketing”

A formação em assessor de marketing

Contrato garantido com a V4

Mentoria com Dener Lippert e heads da V4

A possibilidade de sociedade na V4

Garanta sua vaga no curso de Assessor de Marketing e concorra à oportunidade de trabalhar na V4 Company

A V4 Company

Por trás da V4 Company está o empresário Dener Lippert, fundador e CEO da empresa que, desde muito cedo, entendeu a importância das vendas para o sucesso de um bom plano de marketing. Aliás, é dessa obsessão por vendas e resultados que surgiram os “quatro Vs” que dão nome à companhia: Vender o seu produto, Vender mais vezes, Vender para mais pessoas e Vender pelo maior valor.

Para atingir essa meta, Lippert desenvolveu uma metodologia própria, baseada em quatro pilares que ele considera essenciais para o sucesso de um negócio: tráfego, engajamento, conversão e retenção. “Qualquer negócio que queira crescer vai precisar trabalhar nestes quatro aspectos. Se ele não estiver crescendo, é porque um deles não está funcionando bem”, afirma o empresário.

Aprenda como ser um assessor de marketing e faça parte da V4 Company

A V4 Company é uma das maiores redes de franquias de marketing digital do país. Focada na implementação de processos de venda pela internet, a empresa (que começou a funcionar na cozinha de uma casa na periferia de Canoas, no interior do Rio Grande do Sul), conta hoje com 200 escritórios espalhados pelo Brasil e cresce, em média, 13% ao mês. Entre 2019 e 2021, período duramente afetado pela pandemia, o crescimento registrado pela V4 foi de 400%.

Inscreva-se no curso de assessor de marketing e seja sócio da maior assessoria de marketing do Brasil