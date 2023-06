Conquistando Leões e Mercados: O Efeito das Premiações de Cannes nas Vendas da AB InBev

Esta segunda-feira, 19, marca o início da 70ª edição do Festival Cannes Lions, um evento aguardado ansiosamente pela indústria publicitária. Desde a sua fundação em 1954, o festival tem evoluído e se estabelecido como uma das maiores celebrações da criatividade e inovação no campo da publicidade.

Durante uma semana intensa, profissionais de todo o mundo se reúnem em Cannes para compartilhar ideias, inspirar-se com as melhores campanhas do ano e celebrar o talento e a excelência criativa. E para a palestra de abertura do festival, nada mais justo do que Marcel Marcondes, CMO da AB InBev, falar um pouco sobre o sucesso da marca que já conquistou 49 prêmios, incluindo um Leão de Ouro, 19 de Prata e 19 de Bronze, representando 10 marcas de sete países diferentes.

No ano passado, eles alcançaram um volume de vendas recorde, mostrando o poder das marcas. Essas são apenas algumas das razões pelas quais o Cannes Lions está homenageando a AB InBev como a grande empresa de marketing pelo segundo ano consecutivo, sendo a primeira empresa na história do festival a receber essa honra por duas vezes seguidas. Mas o que significa para uma empresa ganhar um prêmio no festival?

Uma propaganda premiada com um Leão de Cannes geralmente se destaca pela sua criatividade, originalidade e impacto. Esse reconhecimento leva a um aumento significativo no alcance e visibilidade da campanha. As mídias tradicionais e digitais, bem como as redes sociais, amplificam a divulgação da propaganda vencedora, alcançando um público muito mais amplo.

A maior exposição resultante dessas conquistas aumenta a conscientização da marca, colocando-a em evidência e despertando a curiosidade dos consumidores. Um exemplo marcante disso é a campanha "Contract for Change" da marca de cervejas Michelob Ultra, pertencente ao portfólio da AB InBev, que recebeu o Grand Prix de Creative Effectiveness em 2022. Esse prêmio reconhece o impacto mensurável da criatividade que leva a efeitos comerciais tangíveis, fundamentais para uma mudança cultural ou para a concretização do propósito da marca.

Desenvolvida pelas agências FBC Nova York e FCB Chicago, essa estratégia se destacou como a melhor entre os finalistas, com quatro participações no shortlist. A ação foi concebida com o objetivo de apoiar agricultores nos Estados Unidos durante o processo de transição para a produção orgânica, que é extremamente desafiador para as fazendas familiares em dificuldades, já que apenas 1% das terras agrícolas nos Estados Unidos são orgânicas.

A Michelob ULTRA Pure Gold assumiu a missão de transformar a agricultura americana com o "Contract for Change" (Contrato para Mudança): um acordo que os agricultores assinam hoje, garantindo-lhes um comprador em três anos, quando sua transição para o cultivo orgânico estiver completa, eliminando assim a maior barreira. O "Contract for Change" foi oferecido a todos os agricultores americanos. Atualmente, 104.000 acres estão em transição e em breve produzirão ingredientes para Michelob ULTRA Pure Gold e outras marcas de destaque. A participação da AB InBev no Festival Cannes Lions e o reconhecimento que a empresa recebeu ao longo dos anos destacam a importância da criatividade e da inovação na publicidade. Através de campanhas premiadas, como o "Contract for Change" da Michelob ULTRA Pure Gold, a empresa demonstrou seu compromisso em causar um impacto positivo, seja na indústria da cerveja ou no setor agrícola.

O Festival Cannes Lions continua a ser uma plataforma crucial para impulsionar o sucesso das marcas, oferecendo a oportunidade de compartilhar ideias, inspirar-se com as melhores campanhas e celebrar a excelência criativa.

À medida que o evento entra em sua 70ª edição, é evidente que a publicidade e o marketing estão em constante evolução, e as empresas que se destacam são aquelas capazes de pensar de forma inovadora e criar conexões significativas com seu público. À medida que as marcas buscam novas maneiras de se destacar em um cenário cada vez mais competitivo, o Festival Cannes Lions continuará a ser um farol de criatividade e inspiração. É um evento que não apenas celebra as realizações passadas, mas também molda o futuro da indústria publicitária, incentivando a busca contínua pela excelência e o impacto positivo nas comunidades e no mundo como um todo.