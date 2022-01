Coca-cola lança versão alcoólica de refrigerante em parceria com a Corona

A Coca-cola está de olho no crescente mercado de coquetéis em lata. Nesta semana, a companhia anunciou a criação do Fresca Mixed, que mistura um dos seus refrescos mais populares com destilados alcoólicos.

O Fresca Mixed será lançada em conjunto com a Constellation Brands. A empresa, responsável pela cerveja Corona e pela vodca Svedka, será responsável por produzir, promover e distribuir a nova bebida.

É a segunda bebida não-alcoólica de propriedade da Coca-cola a ser alcoolizada - a primeira foi o hard seltzer Topo Chico, em 2020. Antes, a companhia também já havia lançado o também alcoólico Lemon-Dou, no Japão.

Em sua versão tradicional, o refrigerante Fresca foi criado em 1966 nos EUA, sendo depois comercializado também em vários outros países, como México, Islândia, Bulgária, Argélia e em várias regiões da América Latina. Foi produzido em diversos sabores, como limão, hortelã, pêssego, cereja e citrus, entre outros, mas a versão mais popular é de toranja ("grapefruit").

Como não tem açúcar ou calorias, a versão original do Fresca sempre foi muito utilizada pelos consumidores, segundo a própria Coca-cola, como mistura no prepare de coquetéis alcoólicos. Ainda de acordo com a Coca-cola e a Contellation Brands, o lançamento acontece em um momento em que o refrigerante passa por "aumento em sua popularidade".

“A Coca-Cola Company e a Constellation Brands compartilham a paixão por construir algumas das marcas mais amadas do mundo e por construir as melhores experiências de bebidas”, disse Dan White, chefe de Novas Linhas de Produtos da Coca-Cola na América do Norte. “A abordagem focada no consumidor da Constellation, o espírito empreendedor, a rede de distribuição expansiva e a experiência em distribuição de destilados os tornam a escolha ideal para trazer o Fresca Mixed para o mercado”.

A venda de coquetéis em lata tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, especialmente entre públicos mais jovens que buscam opções ao vinho e à cerveja. Em comunicado sobre o anúncio, a Constellation Brands afirma que o mercado de bebidas alternativas para adultos já movimenta mais de 8 bilhões de dólares ao ano, com perspectiva de crescimento contínuo nos próximos anos.

Inicialmente, o novo Fresca Mixed será comercializado apenas nos EUA. Ainda não há previsão divulgada sobre distribuição da bebida no mercado brasileiro.