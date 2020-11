Black Friday Chinesa tem Xiaomi e outras marcas com até 96% de desconto

O dia 11.11, Dia dos Solteiros na China, tem se tornado uma importante data para o e-commerce brasileiro, sendo conhecida como Black Friday Chinesa. No site AliExpress, do grupo chinês Alibaba, as ofertas começam às 5h do horário de Brasília e seguem até às 4h59 do dia 13. No período, marcas como Apple e Xiomi terão os produtos até 70% mais baratos.

Gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Se o consumidor conseguir um dos cupons promocionais, o desconto chega a ser de 96%. Assim, um Xiaomi Mi Band 5 Smart Bracelet pode sair por apenas US$ 1 com o código XMB1111.

“Esta será a primeira vez em que integraremos no Brasil as ofertas, que consagraram o 11.11 como maior data mundial de compras, com ações que misturam diversão e entretenimento”, afirma Yan Di, do AliExpress.

O evento acontece após o AliExpress implementar medidas como três voos fretados semanais para o Brasil, o que busca reduzir o tempo de entrega de pedidos, ampliar o número de itens com frete grátis e implementar serviço de atendimento em português, além de oferecer novas formas de pagamento.

Pelo segundo ano, a brasileira Lojas Americanas também comemora a data com a promoção “11/11 – o Maior Festival De Compras do Mundo”. “Temos um time dedicado ao Americanas Mundo, que garante os melhores produtos e preços. Conseguimos negociações especiais com lojistas parceiros e os produtos internacionais com desconto no site e no app”, diz Marcelo Nunes, diretor financeiro da B2W Digital – dona da plataforma digital Americanas à EXAME.

Segundo ele, os clientes da Americanas poderão comprar esses produtos com até 60% de desconto e todos os produtos internacionais com cupom de 10% de desconto, além de terem condições especiais de pagamento. Os produtos do evento terão frete grátis e garantia de entrega. Já quem pagar com o app Ame Digital terá até 12% do valor em cashback (dinheiro de volta) em itens selecionados.

Para o evento, o a Americanas ´prepara uma mega live, apresentada por Otaviano Costa, com a participação de convidados, e transmitida no YouTube e no app da Americanas. Entre as ofertas, a empresa destaca produtos como smartbands, fones de ouvido, drones, relógios, itens de beleza, entre outros.