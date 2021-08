Agência de influenciadores Mynd expande atuação para executivos

Especializada em marketing de influência e entretenimento, a Mynd, dos sócios Fátima Pissarra, Preta Gil e Carlos Scappini, é conhecida pela sua carteira de mais de 250 influenciadores digitais, celebridades e artistas. Agora, a empresa anuncia a Mynd Business Consulting, área de comunicação que vai levar toda essa estratégia para executivos e empresários.

A empresa passa a oferecer consultoria, estudo de tendências, business intelligence (BI), insights, curadoria de conteúdo, relações públicas, media training, planejamento e toda a comunicação necessária para grandes empresários e executivos se posicionarem de maneira estratégica dentro e fora das redes sociais.

"Desde que a Mynd começou, vimos um movimento intenso no marketing de influência para os mais diferentes nichos, mas existe uma lacuna quando a gente fala de comunicação corporativa. Os executivos também querem contar suas histórias, engajar, inspirar e transformar", diz Fátima Pissarra, presidente da Mynd.

Segundo a executiva, a intenção é ajudar os profissionais a transmitirem suas visões e valores de forma clara e objetiva. "O ano de 2020 mostrou que os líderes, das mais diferentes áreas, devem estar preparados para o imprevisível. Novas oportunidades e ameaças estão à espreita. É preciso estar preparado. Além disso, as pessoas querem conhecer não só as visões e valores de uma empresa, mas, também, de quem as conduz. Acreditamos que investir na reputação é super importante e relevante".

Execução

A ideia começou quando Fátima convidou o jornalista Alisson Fernández, que tem mais de 10 anos de experiência na indústria da comunicação e passagens pelos principais veículos especializados do mercado publicitário, para liderar a nova área.

"Passei os últimos anos contando as histórias dos maiores CEOs e CMOs do país. Acompanhei o crescimento das empresas, desde as multinacionais do varejo, até as gigantes do entretenimento, e sei exatamente quais são os pontos fortes e fracos de quem está do lado de lá do balcão", diz Fernández.

O time conta ainda com mais duas jornalistas, Camila Miranda, que foi assessora de imprensa da WarnerMedia, na Tastemakers, e teve passagem pelo Omelete e CCXP; e Maria Caroline Fiacadori, que já colaborou com a CNN Brasil, UOL, GQ Brasil e Yahoo!. Graduado em Letras, Bruno Nepomuceno (TV Cultura e CCXP) também integra o time de produção de conteúdo, além do designer e creator, Edmar Colin. Para liderar a parte comercial, chega a head de negócios Cristina Rudge, que passou pela L'Officiel Brasil, Harper's Bazaar e SKY, especialista em brand awareness, planejamento, implementação de projetos e relacionamento com stakeholders.

A empresa não informa projeções de quanto a nova área deve representar no faturamento.