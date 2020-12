O que é renda variável? Saiba como funciona

Renda variável é o investimento cuja rentabilidade não é conhecida no momento da aplicação e que depende de aspectos diversos como o lucro das empresas, no caso de ações negociadas na bolsa de valores, e o comportamento do mercado.

Como o retorno para essa forma de investimento não é previsível, diferentemente da renda fixa, os ativos de renda variável costumam fazer parte da carteira de investidores com perfis moderado e agressivo, que tenham maior tolerância a oscilações tanto do mercado como do preço dos ativos em si, o que é chamado de volatilidade.

As vantagens da renda variável

O principal atrativo dessa classe de ativo são os retornos potencialmente mais elevados do que na renda fixa, algumas vezes em intervalos mais curtos de tempo.

Mas a renda variável se mostra também uma alternativa interessante no longo prazo: fundos de investimento em ações ou multimercados, por exemplo, oferecem a oportunidade dos efeitos dos juros compostos, que são juros incorporados ao capital, ampliando as perspectivas de multiplicação do patrimônio.

Outra vantagem é a variedade de ativos à disposição. No caso de ações, o ativo mais popular da renda variável, é possível se tornar sócio de uma empresa e carregar esse investimento por um prazo mais longo.

As desvantagens da renda variável

A principal desvantagem dessa classe de ativos são os riscos elevados de perdas. Em alguns casos, a valorização acumulada durante meses ou anos pode ser perdida em questão de dias ou semanas. É por essa razão que a escolha da renda variável é recomendada apenas para investidores com perfis moderado ou agressivo, que tenham alguma ou maior tolerância a perdas.

Outra desvantagem da renda variável é a falta de previsibilidade no comportamento do valor do ativo ao longo do tempo.

Quais são os investimentos de renda variável

Nessa classe de ativos estão alguns dos investimentos mais populares do mercado financeiro. A mais conhecida é a ação, o menor pedaço do capital social de uma empresa e que é negociado na bolsa de valores. Conheça a seguir os principais ativos da renda variável: