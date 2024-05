Veja 10 ações recomendadas pelo BTG Pactual para maio

Em meio a um cenário de volatilidade dos mercados e incertezas econômicas, o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) ajustou sua carteira recomendada de ações para maio, buscando alinhar-se às novas condições de mercado e otimizar o desempenho dos investimentos. O foco foi em aumentar a exposição cambial e defensiva, refletindo a previsão de um ambiente de investimento complexo.

Ajustes na carteira de ações para maio

A seleção deste mês destaca uma mudança estratégica significativa, substituindo a Embraer por Suzano, após uma valorização substancial da primeira. A Suzano se beneficia de um aumento de capacidade que deverá melhorar a geração de caixa. Outra mudança foi a substituição da B3 pela Ambev, escolhida por seu perfil defensivo e dividend yield atrativo.

Destaques da carteira:

Suzano (SUZB3): A entrada da Suzano destaca-se pelo seu potencial de aumento de capacidade e desalavancagem, com as ações negociadas a múltiplos atrativos.

Ambev (ABEV3): Com um dividend yield de cerca de 8% e um desconto significativo em relação a seus pares globais, Ambev oferece um valor defensivo no portfólio.

Petrobras (PETR4): Continua na carteira com expectativas de um dividend yield de cerca de 12-13% para 2024, destacando-se por sua robustez financeira e estratégica.

Confira a carteira completa com 10 ações recomendadas pelo BTG Pactual

Visão de mercado

O BTG Pactual mantém uma visão positiva sobre o Ibovespa, apesar das revisões fiscais no Brasil e dos cortes mais lentos nos juros nos EUA. O relatório destaca que o Ibovespa, negociado a 9,1 vezes o lucro estimado para os próximos 12 meses, já precifica essas condições, indicando que o mercado brasileiro ainda apresenta um bom valor.

Estratégia de investimento em tempos de incerteza

A recomendação do para maio busca equilibrar oportunidades de crescimento com proteções defensivas, preparando os investidores para um cenário de incerteza econômica e volatilidade do mercado. Com estas mudanças estratégicas, o banco direciona seus clientes para uma abordagem de investimento mais resiliente, mantendo uma visão otimista a longo prazo das condições econômicas e políticas do Brasil.

Este alinhamento estratégico visa capturar as melhores oportunidades do mercado de ações, apesar das condições desafiadoras, e continua a refletir a capacidade em navegar por ambientes de mercado complexos.

