Ações da Suzano (SUZB3) tombam 9% com rumores sobre oferta pela International Paper

As ações da Suzano (SUZB3) chegam a cair até 8,9% no pregão desta terça-feira, 7, com investidores reagindo aos rumores sobre uma oferta pela concorrente International Paper (IP). A companhia teria oferecido US$ 42 por ação da rival americana, de acordo com fontes da Reuters. O preço total seria de US$ 15,2 bilhões, próximo de todo o valor de mercado da Suzano.

Listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), as ações da IP chegaram a subir 11,1% nesta terça, sendo negociada a US$ 41,01 na máxima da sessão. Às 12h desta terça, as ações da IP subiam quase 4%, atingindo um valor de mercado de US$ 13,3 bilhões.

tem cerca de US$ 13 bilhões em valor de mercado. As ações da companhia americana sobem mais de 4% nesta manhã, negociadas a US$ 38,55.

A oferta, ainda de acordo com a agência de notícias, teria sido feita verbalmente ao conselho de administração da IP. Um proposta formal ainda deve ser enviada, dizem fontes da Reuters.

Para arcar com o valor da compra, a Suzano estaria em negociações para uma linha de financiamento. A proposta também estaria condicionada ao abandono da compra da DS Smith.

A IP anunciou a compra da DS Smith por US$ 7,2 bilhões no mês passado, como uma alternativa para ganhar espaço no mercado europeu. A conclusão da compra está prevista para o quarto trimestre.

Segundo uma das fontes da Reuters, a IP deverá rejeitar a proposta da Suzano.

Balanços no radar

O resultado do primeiro trimestre da Suzano será apresentado nesta quinta-feira, 9. A expectativa é de que o tema seja abordado em conferência com investidores, prevista para a manhã do dia seguinte.

A Suzano encerrou o ano de 2023 com um lucro líquido de R$ 14,1 bilhões, 40% abaixo do registrado em 2022. O resultado foi afetado, entre outros fatores, pela queda do preço da celulose no início do ano.