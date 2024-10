Seu filho em Harvard? Como se preparar desde já para arcar com uma universidade nos EUA

Para muitos, alcançar esse objetivo requer planejamento financeiro e preparo acadêmico. No quesito financeiro, manter uma conta de investimentos no exterior pode acelerar a concretização desse sonho. A possibilidade de operar em um mercado sólido e seguro permite aos pais se sentirem mais confiantes ao planejar os custos de uma educação internacional.

Investindo em dólar para custear estudos no exterior

“Para gastos em dólares, faz sentido manter investimentos em dólares”, afirma Paula Zogbi, head de conteúdo da Nomad. “Por isso, o mais indicado é abrir conta em uma instituição que dê acesso ao mercado americano e aplicar diretamente em ativos globais, recebendo os rendimentos em dólares e reinvestindo proventos até o momento da viagem. Lembre-se de manter a recorrência e seguir sua alocação à risca, dentro do seu perfil, realizando rebalanceamentos periódicos”.

A solidez do mercado americano, aliada a uma política de taxa zero de corretagem em algumas instituições, como a Nomad, pode maximizar seus investimentos enquanto a data da matrícula não chega.

Impacto das variações cambiais

“O efeito de longo prazo das variações cambiais pode comprometer os planos de quem investe em ativos brasileiros. Embora investir no mercado interno possa parecer rentável inicialmente, existe o risco de que flutuações cambiais diminuam os resultados efetivos, especialmente quando os gastos futuros ocorrerem em outra moeda”, explica Zogbi.

Já o dólar, como moeda de referência internacional, oferece mais segurança. “Além do efeito de multiplicação do patrimônio, investimentos internacionais trazem mais segurança para os aportes destinados à realização do sonho de morar ou estudar fora”, completa.

Opções de investimento nos EUA

Para quem deseja acumular recursos visando arcar com os custos de uma universidade americana, existem diversas opções de investimento nos Estados Unidos. “Caso a intenção seja manter o dinheiro aplicado com retornos previsíveis, é possível encontrar opções em renda fixa (bonds), casadas com o prazo do investimento”, recomenda Zogbi. “Se o planejamento for para o longo prazo, também é possível montar uma carteira diversificada em outras classes, como ações, REITs ou ETFs, pois a passagem dos anos tende a atenuar os efeitos da volatilidade”.

Ela destaca ainda uma dica estratégica: “Conforme a data do pagamento da viagem se aproxima, o mais indicado é migrar o investimento para alternativas com segurança e liquidez, como títulos do tesouro americano de curto prazo (ou ETFs que repliquem essa estratégia)”.

Por fim, além do planejamento financeiro, é importante não esquecer o preparo acadêmico, essencial para o ingresso em instituições do prestígio de Harvard.