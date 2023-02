Selic se mantém em 13,75% ao ano: quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 1º, manter a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos investidores. A Selic está nesse patamar desde agosto.

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado. Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta matéria (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Investimento de R$ 5 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 5.240,61 R$ 5.237,61 R$ 5.288,96 R$ 5.244,91 R$ 5.254,32 12 R$ 5.488,12 R$ 5.498,11 R$ 5.608,80 R$ 5.513,45 R$ 5.533,85 18 R$ 5.732,14 R$ 5.771,23 R$ 5.947,57 R$ 5.794,07 R$ 5.827,24 24 R$ 5.977,07 R$ 6.062,95 R$ 6.313,06 R$ 6.093,18 R$ 6.141,13 30 R$ 6.228,93 R$ 6.339,20 R$ 6.662,95 R$ 6.376,22 R$ 6.439,10

Investimento de R$ 10 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 10.480,55 R$ 10.475,21 R$ 10.577,92 R$ 10.489,82 R$ 10.508,64 12 R$ 10.976,24 R$ 10.996,21 R$ 11.217,59 R$ 11.026,90 R$ 11.067,70 18 R$ 11.464,29 R$ 11.542,47 R$ 11.895,14 R$ 11.588,14 R$ 11.654,49 24 R$ 11.954,14 R$ 12.125,90 R$ 12.626,12 R$ 12.186,36 R$ 12.282,26 30 R$ 12.457,86 R$ 12.678,39 R$ 13.325,91 R$ 12.752,43 R$ 12.878,20

Investimento de R$ 15 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 15.720,83 R$ 15.712,82 R$ 15.866,88 R$ 15.734,72 R$ 15.762,96 12 R$ 16.464,36 R$ 16.494,32 R$ 16.826,39 R$ 16.540,36 R$ 16.601,56 18 R$ 17.196,43 R$ 17.313,70 R$ 17.842,71 R$ 17.382,20 R$ 17.481,73 24 R$ 17.931,21 R$ 18.188,85 R$ 18.939,19 R$ 18.279,54 R$ 18.423,39 30 R$ 18.686,79 R$ 19.017,59 R$ 19.988,86 R$ 19.128,65 R$ 19.317,30

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de imposto de renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de seis meses.

O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.

