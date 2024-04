Receba dividendos em dólar: veja como aproveitar a alta do dólar com ações americanas

Investir em ações que pagam em dólar pode ser uma estratégia valiosa, especialmente em momentos de alta da moeda, proporcionando uma camada extra de segurança e potencial de valorização para os investidores.

Com a força histórica do dólar no cenário global, posicionar-se em investimentos atrelados ao índice S&P 500 Dividend Aristocrats não só diversifica o portfólio contra instabilidades econômicas geograficamente localizadas, mas também aproveita os dividendos crescentes de empresas sólidas e estabelecidas nos Estados Unidos.

Assim, investidores podem se beneficiar não apenas do aumento potencial no valor dos dividendos, mas também da apreciação do dólar, maximizando seus retornos totais.

O que são os Dividend Aristocrats?

O S&P 500 Dividend Aristocrats é composto por empresas do S&P 500 que têm um histórico de aumento de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Isso reflete não apenas estabilidade financeira, mas também uma política corporativa comprometida com o retorno aos acionistas. Estas empresas têm pesos ponderados no índice, o que ajuda a mitigar riscos associados à concentração em uma ou duas ações.

Desempenho do Índice

Nos últimos anos, o Dividend Aristocrats demonstrou um desempenho interessante. Em 2023, o índice apresentou um retorno total de 8,44%, com um desvio padrão anualizado de 16,86%.

Diversificação e Dividendos

Além de seu sólido histórico de crescimento de dividendos, o índice oferece uma excelente diversificação setorial. Os dez principais constituintes incluem empresas de setores variados como bens de consumo, industriais e materiais, como Target Corp (TGT), Caterpillar Inc (CAT), e Lowe's Cos Inc (LOW). Esta diversificação ajuda a proteger o portfólio contra a volatilidade setorial.

Investindo no Índice

Para investidores interessados em ganhos em dólar, existem várias opções de ETFs que replicam o desempenho do Dividend Aristocrats. Alguns dos produtos notáveis incluem:

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NOBLE) : Disponível na BATS Z-Exchange, oferece exposição direta ao índice.

: Disponível na BATS Z-Exchange, oferece exposição direta ao índice. Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (2236): Disponível na Tokyo Stock Exchange, permitindo aos investidores diversificação internacional.

As 10 Principais Ações do S&P 500 Dividend Aristocrats

A seguir, estão listadas as dez principais ações do índice S&P 500 Dividend Aristocrats, que são ponderadas e representam uma variedade de setores, oferecendo uma abordagem diversificada e equilibrada para o investimento em ações que consistentemente aumentam seus dividendos:

Target Corp (TGT) - Setor: Bens de Consumo Caterpillar Inc (CAT) - Setor: Industriais Lowe's Cos Inc (LOW) - Setor: Consumo Discricionário Pentair PLC (PNR) - Setor: Industriais Emerson Electric Co (EMR) - Setor: Industriais Dover Corp (DOV) - Setor: Industriais Archer-Daniels-Midland Co (ADM) - Setor: Bens de Consumo Ecolab Inc (ECL) - Setor: Materiais McCormick & Co (MKC) - Setor: Bens de Consumo W.W. Grainger Inc (GWW) - Setor: Industriais

Investir em empresas Dividend Aristocrats através do índice S&P 500 Dividend Aristocrats é uma estratégia atrativa para aqueles que procuram estabilidade e rendimentos consistentes em dólar. Com um rebalanceamento trimestral, o índice ajusta-se dinamicamente às mudanças no mercado, mantendo uma estrutura focada em valor e crescimento sustentável.