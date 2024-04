Por que a Weg (WEGE3) não está na carteira de dividendos da Empiricus?

É indiscutível que a Weg (WEGE3) é um caso de sucesso da Bolsa brasileira. As ações da companhia começaram a ganhar notoriedade no ano 2000 e, desde então, se valorizaram mais de 47.500%.

Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, acumula apenas +646% de retorno no período.

Além do ganho de capital espetacular ao longo dos anos, um outro fator tem chamado a atenção dos investidores da Weg ultimamente: o aumento da distribuição de dividendos.

Como é possível observar no gráfico acima, os dividendos distribuídos pela companhia se multiplicaram nos últimos 5 anos.

Segundo o analista Ruy Hungria, da Empiricus, essa escala nos proventos é decorrente de “estratégias bem-sucedidas” adotadas pelos condutores da empresa, aliadas ao “compounding effect”.

“Eventualmente, chega um momento no qual a alavancagem operacional é tão grande que a empresa consegue gerar caixa para rodar um capex ambicioso e, ao mesmo tempo, distribuir proventos fartos”, afirmou.

Por isso, é natural se questionar:

Vale a pena comprar as ações da Weg para buscar dividendos?

Para os analistas da Empiricus Research, a resposta é não.

Apesar de ressaltar o trabalho feito pela gestão da companhia, eles destacaram o preço da ação e o dividend yield baixo como empecilhos para o investimento.

“Seu múltiplo merecidamente esticado de 30 vezes e o dividend yield de 1,6% dificultam a inclusão na nossa carteira”, escreveram os analistas em relatório recente da série voltada para dividendos da Empiricus, Vacas Leiteiras.

Deste modo, embora reconheçam a qualidade da Weg como empresa, os analistas veem mais potencial para geração de renda em outras ações, que, além de dividendos mais “gordos”, também oferecem mais possibilidades de ganho de capital.

Quais são as melhores ações para buscar dividendos?

A cada mês, os analistas da Empiricus Research selecionam as cinco melhores ações pagadoras de dividendos para comprar no momento em um relatório.

Para montar o portfólio, os analistas se baseiam nas cinco ações mais atrativas para o cenário atual dentre as que estão presentes na série de dividendos da Empiricus, Vacas Leiteiras.

Ou seja, trata-se do “filé mignon” para quem busca ganhar dinheiro com proventos.

Não por acaso, a carteira de 5 ideias para buscar dividendos já rendeu 21,9% desde novembro e tem atravessado o início de ano turbulento no campo positivo.

