Os piores investimentos de agosto: fundos de renda fixa estão na lista

O pior investimento na renda fixa em agosto foram fundos de renda fixa - Duração Alta - Grau de Investimento, que registrou rentabilidade de apenas 0,15% no período.

Esses fundos buscam retornos investindo em ativos de renda fixa com duration média ponderada da carteira igual ou superior à apurada no índice IMA-Geral do último dia útil do mês.

O que explica o fraco desempenho dessas aplicações é que elas estão mais sujeitas a oscilação nos retornos por conta de alterações nas taxas de juros futuros.

Os piores investimentos de renda fixa

Veja o desempenho de fundos e títulos do Tesouro no mês.

Investimento Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundos de renda fixa - duração alta - grau de investimento 0,15 13,15 Tesouro IPCA+2024 0,42 8,4 Poupança 0,71 6,71 Fundos de renda fixa - duração baixa - grau de investimento 1,04 10,66

*A rentabilidade dos fundos vai até o dia 31 de agosto, dado mais atual disponível na Anbima. *O desempenho mensal dos títulos e da poupança se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento (28).

Matheus Spiess, analista de investimentos da Empiricus, aponta que títulos indexados à inflação performaram melhor do que os prefixados no mês porque a expectativa de inflação de agosto não foi condizente com a deflação registrada no mês passado. "Como o juro real estava gordo, o mercado vai ajustando gradualmente as expectativas. No curto prazo, o Tesouro IPCA tem um desempenho melhor".

Apesar do cenário conturbado, com a proximidade das eleições, como tem muito prêmio embutido na curva de juros será possível visualizar novos ganhos do Tesouro IPCA+ até o final do ano, projeta o analista.

Os piores investimentos de renda variável

O pior desempenho entre os investimentos de renda variável foi o de fundos multimercado que investem no exterior, com retorno de 1,26%.

Não é um desempenho exatamente ruim, mas a performance dessa classe de fundos foi ofuscada pela de outros segmentos, como os fundos que buscam superar o Ibovespa. Entre eles, a rentabilidade foi de mais de 8% no período, em média. No mês, o Ibovespa valorizou 6%.

Investimento Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Fundo multimercado investimento no exterior 1,26 2,66 Fundo Multimercado livre 1,66 7,72 Fundo de ações investimento no exterior 4,13 -20,06

Índice Desempenho em agosto (em %) Desempenho em 12 meses (em %) Ibovespa 6% -7,77

O que ponderar ao investir

Para todos os investimentos, a orientação é sempre lembrar que rentabilidade passada não significa garantia de rendimento futuro.

Também é importante mencionar que o ranking de investimentos considera a rentabilidade bruta das aplicações, sem descontar o imposto de renda (IR) e as taxas cobradas por fundos, gestoras e corretoras.

Onde investir R$ 10 mil? Veja opções para carteiras conservadoras, moderadas e arrojadas

Nas aplicações em fundos de ações, há cobrança de IR de 15%. Nos fundos de curto prazo, a alíquota é de 22,50% para resgates em até 180 dias e de 20% para resgates depois de 180 dias. Nas demais categorias de fundos (longo prazo), a tributação segue tabela regressiva, em que a alíquota varia entre 15% e 22,5%, conforme o prazo de vencimento.

Os títulos públicos também são tributados pela tabela regressiva de IR. A poupança não tem cobrança de IR.