PIB pode turbinar evento da Bolsa; ganhos podem chegar a 100% em 90 dias

As perspectivas para a economia brasileira não param de subir a cada semana: no último boletim Focus, a projeção do PIB para 2023 saiu de 2,89% para 2,92%. Há um mês, esperava-se 2,31%.

O mesmo aconteceu com a prévia do PIB para 2024, que agora deve crescer ao menos 1,5%.

Esta é uma excelente notícia para o investidor brasileiro, não só pela melhora da economia, mas principalmente porque ela comporta-se como um gatilho que, aliado a um fenômeno recorrente, pode entregar retornos de 100% ou até mais em apenas 90 dias.

Quarto trimestre é historicamente melhor para a Bolsa de Valores

Um acontecimento curioso e frequente marca a trajetória das bolsas de valores em todo o mundo há algumas décadas.

Esse fenômeno, que ficou conhecido como “Rali de Fim de Ano”, ou “Rali da Natal”, é caracterizado por uma performance melhor de ações nos meses de outubro, novembro e dezembro em relação ao restante do ano.

Em um estudo recente, foram compiladas as últimas duas décadas de dados de diversas bolsas de valores em todo o mundo, incluindo a brasileira.

O resultado são os gráficos abaixo, que mostram a performance sazonal média dos principais índices de ações do mundo. E o gatilho do "sprint de final de ano" se repete consistentemente:

Bolsa de Tóquio, Japão

Bolsa de Xangai, China

Bolsa de Hong Kong

Bolsa de Frankfurt, Alemanha

Bolsa de Madri, Espanha

Bolsa de Paris, França

S&P 500, Estados Unidos

Bolsa de Nova York, Estados Unidos

Índice Dow Jones, Estados Unidos

E, como não poderia ser diferente:

Bolsa de São Paulo, Brasil (Ibovespa)

Consegue perceber o padrão?

Embora seja difícil identificar um motivo racional para este fenômeno, os gráficos não mentem: há, de alguma maneira, um otimismo relacionado ao fim do ano que melhora a performance das ações.

Naturalmente, o ganho passado não garante o mesmo resultado no futuro, mas é um bom indício para tomada de decisão.

E, neste ano, no Brasil, existem mais 5 gatilhos que tendem a potencializar esse desempenho, possibilitando ganhos de até 100% ou mais em um período de 90 dias.

QUERO SABER COMO É POSSÍVEL LUCRAR AINDA EM 2023

Como você finalmente ter a chance de embolsar uma "bolada" no final de ano

Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden – fundadores da Empiricus e responsáveis por indicar grandes oportunidades de lucros para mais de 450 mil assinantes – acabaram de elaborar um plano meticulosamente calculado para transformar a realidade financeira de quem aplicá-lo em apenas 3 meses.

Trata-se do redesenho de uma estratégia já vitoriosa, mas adaptada para o provável Rali de 2023.

Miranda e Amstalden têm apenas um único objetivo: compartilhar com você, de forma exata, os nomes e os timings de compra e venda das ações que possuem os maiores potenciais da Bolsa.

A cada dia de mercado aberto, os dois estarão a postos para orientar suas decisões, esclarecer suas dúvidas e celebrar seus progressos financeiros.

Estamos falando de dois experientes analistas com mais de duas décadas de vivência no mercado financeiro, que vão entregar em suas mãos um plano prático e factível para você buscar 1 ano de lucros em apenas 3 meses.

QUERO CONHECER A ESTRATÉGIA

Nesses encontros diários, eles vão compartilhar com você ideias, insights e recomendações exclusivas:

Analisando os episódios mais importantes do dia no mercado financeiro nacional e internacional;

Respondendo suas perguntas pessoais nos plantões de dúvidas ao vivo, e;

Entrando em oportunidades pontuais (e explosivas) que surgirem nesse potencial Rali da Bolsa.

Em 14 anos de companhia, esse projeto foi aberto ao público apenas em momentos especiais.

Para fazer seu pré-cadastro gratuito e receber as instruções do plano por e-mail, basta deixar seu contato no link seguro abaixo:

QUERO FAZER PARTE DO PLANO