A IA não vai roubar o seu emprego: conheça 5 profissões que devem se beneficiar da tecnologia

Em novembro de 2022, quando o ChatGPT foi lançado, muitos não imaginavam o sucesso que a ferramenta alcançaria. Levou pouco tempo para que o tema se tornasse o centro das atenções nas redes sociais, nas conversas entre amigos e no meio corporativo.

Algumas pessoas se depararam com o medo de perder o emprego ou de serem substituídas pela ferramenta. Outras, mais otimistas, se apegaram na ideia de que o funcionamento da inteligência artificial depende do ser humano. Por uma perspectiva ou por outra, fato é que as novas tecnologias estão transformando o mundo dos negócios.

E a boa notícia é que você pode aproveitar isso a seu favor. Em diferentes carreiras – para além das áreas de computação, dados ou engenharia –, uma formação em IA é um ponto de destaque, que agrega valor ao currículo de qualquer profissional.

SÉRIE GRATUITA E ONLINE ENSINA A LIDERAR PROJETOS DE IA PARA SE DESTACAR NO MERCADO. ACOMPANHE!

Para ter ideia, segundo o Fórum Econômico Mundial, posições nas áreas de aprendizado de máquina de IA e segurança cibernética devem crescer, em média, 30% até 2027. Especialistas do setor afirmam que aqueles que dominarem o avanço da IA poderão se destacar nas empresas onde atuam, migrar de carreira e até mesmo alcançar uma promoção com mais facilidade.

Mas, para isso, é preciso estar atento e saber aproveitar as oportunidades que as mudanças tecnológicas trazem. De olho nisso, selecionamos 5 profissões que podem se beneficiar com a chegada da IA. Confira.

Quais profissões podem se beneficiar da IA?

1. Profissionais da saúde

Identificar doenças, definir diagnósticos e propor tratamentos faz parte da rotina da maioria dos profissionais da saúde, que precisam ter bastante cuidado e assertividade em qualquer tomada de decisão. Para evitar equívocos, a IA pode ser uma boa aposta.

Em procedimentos cirúrgicos, as novas tecnologias permitem aos profissionais da área programar sistemas que simulam capacidades humanas com mais eficiência e segurança. Segundo estudo publicado no Journal of the American Medical Association, cirurgias assistidas por IA reduzem o tempo de recuperação e complicações de pacientes.

Diante das novidades, é nítido que os profissionais de saúde que dominarem o avanço da IA vão se destacar em suas carreiras e aumentar o leque de oportunidades. Por isso, a recomendação é estar atento às novidades e buscar capacitação na área.

QUER SE DESTACAR PROFISSIONALMENTE? ACOMPANHE A SÉRIE GRATUITA E ONLINE DA EXAME SOBRE O TEMA

2. Advogados

Profissionais formados em direito também podem ter seus horizontes profissionais ampliados com o crescimento das ferramentas de inteligência artificial.

Com a IA, é possível realizar pesquisas jurídicas com eficiência e velocidade, gerir grandes volumes de documentos de forma otimizada, melhorar o atendimento ao cliente por meio de chatbots automatizados e usar dados históricos para prever resultados judiciais.

Para profissionais que querem migrar de carreira, também há espaço: advogados especialistas em cibersegurança tendem a ser cada vez mais requisitados pelas empresas.

3. Economistas

Ferramentas de inteligência artificial possibilitam que uma grande quantidade de dados seja analisada em pouco tempo. Por isso, elas também são positivas para os economistas.

Para tomar qualquer decisão financeira, economistas podem lançar mão de ferramentas de IA capazes de entregar informações relevantes para tomada de decisões após analisar diferentes cenários de mercado. Isso pode ser útil para entender qual o melhor investimento para uma determinada empresa ou acompanhar com mais clareza oscilações de moedas.

Foi pensando nessas e outras aplicações que a EXAME desenvolveu uma série gratuita sobre inteligência artificial. A iniciativa é voltada para quem busca entender como aplicar a IA em seu dia a dia profissional, seja qual for sua área de atuação. Faça sua inscrição sem gastar nada clicando aqui.

4. Agricultores

A inteligência artificial também é positiva para quem está no campo. Ela pode apoiar o agricultor a tomar decisões mais assertivas, por exemplo. Ao analisar dados históricos de colheita e plantio, ferramentas de IA podem sugerir o melhor caminho a tomar em diferentes conjunturas. Isso é importante para evitar desperdícios de tempo, dinheiro e insumos.

Profissionais do campo que dominarem a IA e conseguirem utilizá-la a seu favor poderão alcançar resultados mais lucrativos e executar operações com mais otimização.

QUER SABER COMO APLICAR A IA NA SUA CARREIRA? CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO SEM PAGAR NADA EM SÉRIE GRATUITA SOBRE O TEMA

5. Professores

Engana-se quem pensa que a inteligência artificial não pode estar presente em sala de aula ou que a ferramenta atrapalha o dia a dia dos professores. Existem formas de inserir a IA e aproveitar suas vantagens para um ensino mais dinâmico e atrativo.

Desenvolver e planejar aulas mais criativas e dinâmicas, aperfeiçoar os métodos de avaliação e instigar os alunos a checar informações são alguns dos caminhos que professores podem adotar para levar ferramentas de IA para as salas de aula.

Para isso, é preciso conhecer melhor as ferramentas. E o melhor caminho é buscar capacitações na área. Com a série gratuita oferecida pela EXAME isso é possível. Entre 16 e 24 de outubro você vai descobrir como aplicar a inteligência artificial na sua carreira. Faça sua inscrição clicando aqui.

SEJA QUAL FOR SUA ÁREA, VOCÊ PODE APLICAR A IA EM SEU DIA A DIA PROFISSIONAL E ALAVANCAR SUA CARREIRA. VEJA COMO PARTICIPAR

Como começar a aprender sobre inteligência artificial?

Para apoiar profissionais que desejam aplicar a inteligência artificial em suas carreiras, a EXAME produziu uma série gratuita e online sobre o tema.

Entre 16 e 24 de outubro, a série Carreira em Inteligência Artificial vai mostrar como liderar projetos que utilizam IA e de que forma tornar-se um profissional mais valorizado no mercado. Confira algumas informações importantes:

Série 100% online e gratuita;

É necessário graduação completa;

Possui certificado de participação incluso.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas aqui ou no botão abaixo. Não fique de fora.

QUERO PARTICIPAR DA SÉRIE GRATUITA SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME