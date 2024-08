Fundos de Investimento chegam nas Contas Internacionais do BTG

O BTG Pactual lança a mais nova funcionalidade de sua conta internacional: os Fundos de Investimento. Antes limitados à conta brasileira, a modalidade de fundos de investimento se torna disponível para clientes com a Conta Internacional do BTG. A conta, que já contava com IOF reduzido e dólar comercial, passa a aumentar as possibilidades de produtos financeiros para seus clientes.

O que são Fundos de Investimento e como funcionam?

Fundos de investimento são veículos financeiros que reúnem recursos de diversos investidores para investir em uma variedade de ativos, como ações, títulos, imóveis e outros. Cada fundo possui uma estratégia de investimento específica, que é gerenciada por gestores qualificados.

Investir em fundos de investimento oferece a vantagem da diversificação, pois permite que os investidores acessem uma ampla gama de ativos com um único aporte. Isso reduz o risco associado a investir em um único ativo ou mercado. Além disso, os fundos de investimento são regulamentados e fiscalizados por autoridades dos países em que estão sediados, garantindo maior segurança e transparência para os investidores.

Tipos de Fundos Disponíveis na Plataforma

A plataforma de investimento da conta internacional do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) oferece uma variedade de fundos que atendem a diferentes perfis de risco e objetivos de investimento.

Fundos de Ações

Os fundos de ações investem predominantemente em ações de empresas, buscando capturar o crescimento do capital investido com base na valorização das empresas. Esses fundos são indicados para investidores com um perfil de risco mais agressivo, que buscam retornos superiores no longo prazo e estão dispostos a enfrentar a volatilidade do mercado acionário.

Fundos de Renda Fixa

Os fundos de renda fixa investem em títulos de dívida, como títulos do governo e debêntures corporativas. Eles são considerados mais seguros em comparação com os fundos de ações e são ideais para investidores que buscam uma rentabilidade mais estável e previsível. Se diferem dos fundos Money Market pelo tempo maior das dívidas, com janelas que chegam facilmente aos cinco anos.

Fundos Alternativos Líquidos

Os fundos alternativos investem em ativos não tradicionais, como imóveis, commodities e private equity. Eles oferecem uma oportunidade de diversificação para investidores que desejam incluir em seus portfólios ativos que não estão diretamente correlacionados com os mercados de ações e de renda fixa.

Fundos Money Market

Os fundos money market são fundos de curto prazo que investem em títulos de alta liquidez e baixo risco, como títulos do tesouro e certificados de depósito bancário. Eles são ideais para investidores que buscam preservar o capital e obter uma liquidez imediata, com retornos geralmente superiores aos de renda fixa tradicionais.

Fundos Multi-Mercados

Os fundos multi-mercados têm uma abordagem flexível, investindo em uma combinação de ativos de diferentes classes, como ações, renda fixa, moedas e derivativos. Eles são gerenciados ativamente e buscam proporcionar aos investidores uma gestão dinâmica de portfólio, capaz de se adaptar às condições de mercado e às oportunidades emergentes.

Benefícios de Investir em Fundos

Investir em fundos oferece diversos benefícios para os investidores, especialmente aqueles que utilizam a conta internacional do BTG Pactual. Abaixo você confere as principais vantagens de quem opta por uma gestão profissional do patrimônio:

Construção de portfólio diversificado

Investir diretamente em ações nos EUA pode ser desafiador devido à quantidade de opções disponíveis - enquanto a B3 possui cerca de 410 empresas, a Nasdaq, uma das bolsas americanas, passa de 3.700. O que não falta é maturidade de mercado e variedade de empresas para criar uma carteira versátil.

Sendo assim, fundos de investimento permitem que investidores construam um portfólio diversificado, incluindo uma ampla gama de ações sem a necessidade de selecionar individualmente cada ativo. Isso facilita a distribuição de risco e pode potencializar os retornos no longo prazo.

Acesso a diversos ativos

Fundos de investimento oferecem acesso a uma variedade de ativos, incluindo categorias que podem ser inacessíveis ou difíceis de negociar para investidores individuais.

Gestão ativa por especialistas

A gestão ativa de fundos é realizada por gestoras experientes que monitoram continuamente o mercado e ajustam a carteira para otimizar os retornos. A gestão internacional pede certificados mais avançados, o que garante a qualidade dessa administração.

Esses especialistas possuem conhecimento profundo dos mercados financeiros e utilizam estratégias avançadas para aproveitar as melhores oportunidades de investimento, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos.

Isenção de imposto sobre herança nos EUA

Um dos diferenciais dos fundos de investimento oferecidos pela conta internacional do BTG Pactual é a isenção de imposto sobre herança nos EUA. Isso pode ser uma vantagem significativa para investidores que desejam planejar a sucessão de seus bens de maneira eficiente. Sem a carga fiscal que normalmente acompanha a transferência de ativos para herdeiros, há um planejamento sucessório que mantém os bens na família.

Reinvestimento de dividendos

Os fundos de acumulação, que reinvestem os dividendos diretamente no fundo, são uma opção eficiente para maximizar o crescimento do capital. Essa prática é amplamente incentivada nos EUA, onde os dividendos são taxados em valores que chegam a 30% retido na fonte para investidores estrangeiros.

Em vez de receber os dividendos em dinheiro, os investidores beneficiam-se do reinvestimento automático, o que pode resultar em uma maior valorização dos ativos ao longo do tempo, graças ao efeito dos juros compostos.

Custos e requisitos para investir

Investir em fundos de investimento através da conta internacional do BTG Pactual envolve alguns custos e requisitos que os investidores precisam considerar. O investimento mínimo para participar desses fundos é de $100, podendo variar de acordo com o fundo escolhido, o que permite o acesso a uma ampla gama de opções de investimento.

Além disso, cada transação de compra ou recompra de fundos está sujeita a uma taxa de operação fixa de $20. Esses custos são competitivos em relação ao mercado internacional e são projetados para facilitar o acesso dos investidores a produtos de alta qualidade sem custos exorbitantes.

Os fundos de investimento também podem ter taxas de administração, que são cobradas para cobrir os custos de gestão do fundo e remunerar os gestores profissionais. Essas taxas são expressas como uma porcentagem do valor investido e podem variar dependendo do fundo escolhido.

Fundos são para qual perfil de investidor?

Fundos de investimento são adequados para uma variedade de perfis de investidor, mas é necessário que cada investidor escolha o fundo que melhor se alinha com seus objetivos financeiros, horizonte de investimento e tolerância ao risco.

Para investidores conservadores, fundos de renda fixa e money market podem ser mais apropriados, oferecendo estabilidade com rendimentos mais previsíveis.

Investidores com um perfil moderado, que buscam um equilíbrio entre risco e retorno, podem considerar fundos multi-mercados, por exemplo, que diversificam entre diferentes classes de ativos. Esses fundos oferecem a oportunidade de capturar ganhos em vários mercados, ao mesmo tempo em que mitigam o risco através da diversificação.

Para investidores mais arrojados, fundos alternativos líquidos ou fundos de ações com foco em mercados específicos podem ser atraentes. Esses fundos têm potencial para maiores retornos, mas também carregam riscos mais elevados, incluindo a volatilidade do mercado e a possibilidade de perdas significativas.

O investidor que quer começar a contar com o mercado internacional precisa estar confortável com a possibilidade de variações significativas no valor de seus investimentos.

É importante lembrar que toda decisão de investimento deve ser realizada levando em consideração o seu perfil como investidor, além de exigir um conhecimento prévio de seus objetivos financeiros e do nível de risco de cada opção disponível. Performance passada não é garantia de rentabilidade futura.