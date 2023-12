Ferbasa (FESA4) paga R$ 41,5 milhões em JCP hoje; confira se você tem direito

A Ferbasa (FESA3;FESA4) distribui nesta sexta-feira, 22, R$ 41,5 milhões em juros sobre capital próprio (JCP). Confira abaixo mais informações e descubra se você terá direito aos proventos da companhia.

Quanto a Ferbasa (FESA4) vai pagar em JCP por ação?

Em fato relevante, a Ferbasa (FESA3;FESA4) informou que a distribuição será de R$ 0,45829578289 por ação ordinária e de R$ 0,50412536118 por ação preferencial em JCP.

Quem tem direito a receber o JCP da Ferbasa (FESA4)?

O pagamento teve como base a posição acionária de 7 de dezembro de 2023 (data com). As ações foram negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 8 de dezembro.

O que é Juros sobre Capital Próprio?

Juros sobre capital próprio (JCP) são um tipo de provento que é distribuído aos acionistas pelas companhias. Assim como os dividendos, os JCP são uma forma de distribuir seus lucros aos seus acionistas ao longo de seu exercício.

Além disso, é importante notar que esse tipo de provento é uma invenção brasileira, funcionando como juros que a empresa deve aos sócios por emprestarem capital.

De fato, a maioria das empresas precisa de recursos para conseguir manter suas operações e crescer no início. O JCP seria, portanto, uma recompensação pelo empréstimo.

As empresas brasileiras devem distribuir pelo menos 25% de seu lucro líquido para seus acionistas em cada exercício social (caso não definam uma porcentagem diferente). Dessa forma, o JCP pode ser uma forma de distribuição alternativa aos dividendos.

Portanto, é fundamental para todo investidor entender o significado de juros sob capital próprio e sua importância para remunerar o acionista, pois o JSCP faz parte do dia a dia de quem investe na bolsa de valores.