BTG Pactual lança fundo da Janus Henderson focado em biotecnologia

O BTG Pactual lançou o fundo Janus Henderson Horizon Biotechnology FIA IE, em parceria com a gestora britânica Janus Henderson Investors, com US$ 226,2 bilhões em investimentos em ações. Distribuído exclusivamente pela área de distribuição de terceiros do banco, o fundo tem como objetivo oferecer aos investidores brasileiros a oportunidade de investir em empresas emergentes no setor de biotecnologia.

O Janus Henderson Horizon Biotechnology é gerido por uma equipe de especialistas com mais de 20 anos de experiência em investimentos no setor de saúde. O fundo investe em empresas com grande potencial de sucesso em testes clínicos, startups em estágio comercial inicial e companhias já consolidadas com fluxos de caixa robustos. Além disso, até 3% do capital pode ser alocado em empresas privadas prestes a realizar o IPO, ampliando as possibilidades de retorno.

O fundo tem foco em crescimento de longo prazo. Seu benchmark é o índice Nasdaq Biotechnology Total Return Index, acrescido de uma meta de retorno adicional de 2% ao ano.

O fundo está disponível para investidores de varejo do BTG Pactual Digital a uma taxa de administração de 1%. O aporte inicial mínimo é de R$ 5.000 e o prazo de resgate é de D + 5. O fundo é o terceiro feeder do BTG com a Janus Henderson, depois de Global Technology Leaders e Global Properties (fundo de REITs)

“Estamos muito satisfeitos em expandir nossa parceria com a Janus Henderson, que já dura desde 2019. O novo fundo é uma excelente oportunidade para quem busca exposição a um setor inovador e com alta demanda global, especialmente com o envelhecimento populacional”, destaca Will Landers, head de Third Party Distribution do BTG Pactual. Ele reforça que o fundo oferece diversificação e baixa correlação com ativos locais, sendo um complemento estratégico para o portfólio.