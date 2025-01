As ações mais promissoras para 2025: veja 29 indicações do BTG Pactual

Recentemente, o BTG Pactual divulgou o relatório “Outlook de Estratégia Brasil 2025”, com as perspectivas para o Brasil e o mercado de capitais em 2025. Além de reunir projeções para a Bolsa de Valores brasileira e para o cenário econômico global, a análise inclui a recomendação das ações mais promissoras para investir no ano, de acordo com o banco de investimentos.

Diante de um cenário econômico mais difícil, com a deterioração dos ativos de renda variável em decorrência da insatisfação do mercado com o pacote fiscal, os analistas do BTG decidiram tomar uma posição mais cautelosa neste início de ano.

“Recomendamos que os investidores posicionem seus portfólios de maneira mais defensiva e se concentrem em ações geradoras de caixa, pagadoras de altos dividendos e empresas que ganham com a exposição cambial em dólar”, explicam.

Nesse sentido, eles desencorajam o investimento em papéis de empresas altamente alavancadas e com a maior parte de sua dívida atrelada à Selic como, por exemplo, varejistas de alimentos, eletrônicos e eletrodomésticos, além de algumas empresas do setor imobiliário, como construtoras de alto padrão.

Entre os setores preferidos dos analistas para 2025, estão o bancário e o de serviços básicos. A provedora de seguros BB Seguridade (BBSE3) é uma das apostas, dado que se beneficia dos juros mais altos e também é uma forte pagadora de dividendos, com dividend yield de 10% projetado para 2025.

Já no setor de serviços básicos, o BTG Pactual acredita, principalmente, nas ações da Sabesp (SBSP3), empresa de água e esgoto recentemente privatizada.

“Empresas com caixa líquido também ganham, como é o caso da maioria das empresas de tecnologia, incluindo a Totvs. Entre as empresas de elevado valor de mercado, com posição de caixa líquido estão WEG, B3 e Ambev. Também destacamos os balanços das construtoras de baixa renda, que melhoraram muito. Hoje, a Cury e a Plano & Plano têm caixa líquido”, recomendam os analistas.

Mas essas são apenas algumas das indicações do BTG Pactual para começar o ano de 2025. No relatório recém-divulgado, há 29 ações de empresas recomendadas para investir. E a boa notícia é que qualquer investidor interessado pode acessar o relatório de maneira gratuita.

Isso porque o Money Times, portal de notícias parceiro do Seu Dinheiro, está disponibilizando o acesso a esse relatório como cortesia (clique aqui e saiba como liberar o seu acesso gratuito agora).

Gratuito: conheça as 29 ações mais promissoras para 2025

O Money Times faz parte do mesmo grupo econômico que o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e tem como missão levar informação de qualidade para que os investidores pessoa física possam tomar melhores decisões por seus patrimônios.

Nesse sentido, o portal de notícias está disponibilizando, de maneira totalmente gratuita, o acesso ao relatório “Estratégia: Perspectivas para o Brasil em 2025” do BTG Pactual, no qual o banco de investimentos traça estratégias e recomenda investimentos para o ano.

Neste relatório, você vai encontrar 29 recomendações de papéis de empresas para investir em diferentes setores da economia, além de análises sobre a atividade econômica e a política fiscal brasileira.

Portanto, sugiro que libere o seu acesso clicando no link abaixo e ao menos dê uma espiada no relatório. O acesso é 100% gratuito e você não será cobrado de nada e nem terá de assumir nenhum tipo de compromisso para consultar o material completo.

Essa é a sua oportunidade de estar bem informado e se preparar para começar o ano de 2025 com o “pé direito”, tomando decisões inteligentes pelo seu dinheiro:

RELATÓRIO GRATUITO: CONHEÇA AS AÇÕES MAIS PROMISSORAS PARA INVESTIR EM 2025, SEGUNDO O BTG PACTUAL

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.