5 dicas para sair das dívidas e se tornar um investidor

Sair de um status endividado e alcançar uma vida financeira estável pode parecer um sonho distante para muitos brasileiros. Dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) mostraram que o percentual de famílias brasileiras com dívidas atingiu 78,8% em maio deste ano.

A boa notícia, no entanto, é que com planejamento, disciplina e as negociações certas, é possível reverter a situação e começar a pensar no futuro.

Confira, a seguir, algumas dicas para transformar a sua relação com o dinheiro e dar o primeiro passo no mundo dos investimentos:

Enfrente as suas dívidas

Conhecer a sua realidade financeira é o primeiro movimento para traçar uma estratégia eficaz de quitação das dívidas. Ao ter clareza sobre o quanto você deve, fica mais fácil negociar com credores e priorizar os pagamentos. Para isso, utilize ferramentas de organização financeira, incluindo planilhas e aplicativos, para entender integralmente como estão as suas finanças.

Negocie com os credores

Agora que você sabe quais são exatamente as suas dívidas, é hora de renegociar. Muitas instituições estão dispostas a revisar prazos, juros e parcelas, especialmente quando o devedor demonstra disposição para quitar o débito. Programas como o Serasa Limpa Nome também facilitam esse processo, oferecendo até 90% de desconto no valor total da dívida. A negociação é feita de forma online, rápida e segura.

Mantenha as contas em dia

Com a dívida mapeada, é hora de estabelecer uma estratégia de pagamento, mantendo as contas organizadas. Priorize as dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial. Organize as suas despesas mensais e pague as contas prioritárias, como energia, água e alimentação, para garantir o equilíbrio financeiro enquanto lida com as pendências.

De devedor a investidor

Após organizar as finanças e quitar as dívidas, você estará pronto para o próximo passo: começar a investir. Mas, antes de mergulhar no mercado financeiro, é essencial conhecer o seu perfil de investidor e definir metas financeiras claras e possíveis.

Iniciar com investimentos de baixo risco, como a renda fixa, pode ser uma excelente maneira de ganhar confiança no mercado. Lembre-se de diversificar suas aplicações para minimizar riscos e sempre buscar informações confiáveis antes de tomar decisões financeiras.

A equipe da Nomad preparou um passo a passo para os diferentes tipos de investimentos. Confira!

Continue evoluindo

O mundo dos investimentos está em constante transformação, e estar aberto ao aprendizado contínuo é fundamental para garantir o sucesso. Leia livros, participe de cursos e mantenha-se informado sobre as tendências do mercado financeiro para garantir uma boa visão de negócios e, claro, decisões acertadas na hora de investir.