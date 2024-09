10 ações mais negociadas na bolsa americana. Vale a pena investir?

Algumas pessoas acreditam que as ações mais negociadas na bolsa de valores são automaticamente as melhores opções para investir. Afinal, se há tanto volume de negociação, elas devem ser atrativas. Mas será que essa lógica se sustenta?

De acordo com Paula Zogbi, da fintech Nomad, que oferece serviços financeiros globais para brasileiros, o volume de negociação de uma ação, por si só, não deve ser o único fator decisivo na escolha de um investimento.

“Ações com alto volume de negociação costumam ser mais líquidas, facilitando a compra e venda a preços justos no mercado”, explica. “No entanto, é essencial entender o motivo por trás desse volume expressivo, pois ele pode estar associado a uma volatilidade significativa, o que pode representar riscos maiores para o investidor.”

Um exemplo claro do que diz Paula é a empresa de tecnologia Nvidia (NVDA). Embora seja uma das maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado, suas ações têm se mostrado extremamente voláteis devido ao noticiário relacionado à inteligência artificial generativa. “Essas flutuações bruscas nos preços podem não ser compatíveis com a tolerância ao risco de muitos investidores”, comenta Paula. “Portanto, ainda que o volume de negociação seja um critério relevante, é crucial avaliar os fundamentos da companhia e o seu potencial de crescimento a longo prazo.”

A especialista frisa que o investimento precisa estar alinhado ao perfil do investidor e à diversificação da carteira.

Desvantagens de investir nas ações mais negociadas

Paula Zogbi alerta sobre as possíveis armadilhas ao investir nas ações mais negociadas. Além da volatilidade, ela diz que quando uma ação tem seu volume de negociação impulsionado pelo noticiário, pode ocorrer o chamado ‘viés de recência’, no qual os investidores tomam decisões com base nos últimos eventos, sem considerar a sustentabilidade desses movimentos no médio e longo prazo.

“Mais importante do que o volume de negociação, é fundamental compreender o que está por trás desse fluxo”, detalha a especialista. “Em alguns casos, o aumento do volume reflete a solidez e o tamanho da empresa. No entanto, em outros, pode estar relacionado a um movimento especulativo no mercado ou a notícias extremas.”

Investidores que baseiam suas decisões apenas no volume podem acabar expostos a riscos desnecessários e prejuízos.

As 10 ações mais negociadas na bolsa americana

Segundo dados do Yahoo Finance, as ações mais negociadas nas bolsas americanas, com base na média diária de volume nos últimos três meses, foram:

NVDA (Nvidia Corporation) TSLA (Tesla, Inc.) INTC (Intel Corporation) F (Ford Motor Company) AAPL (Apple Inc.) AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) PLTR (Palantir Technologies, Inc.) NIO (NIO Inc.) MARA (MARA Holdings, Inc.) SOFI (SoFi Technologies, Inc.)

Antes de decidir investir em qualquer uma dessas ações, é fundamental analisar não apenas o volume de negociação, mas também os fundamentos, a perspectiva de crescimento e o seu perfil de risco. Assim você poderá tomar decisões de investimento mais seguras e adequadas às suas metas financeiras.