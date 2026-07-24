Veja como consultar o 3º lote de restituição do imposto de renda

A Receita Federal libera nesta sexta-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026.

Segundo o órgão, essa nova rodada contemplará 2,74 milhões de contribuintes com um total de R$ 4,61 bilhões. Entre os contemplados estão 839.464 restituições para contribuintes prioridade que a garantiram por utilização da declaração pré-preenchida e/ou da opção de recebimento via PIX.

O lote de restituição também 507.262 de contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade e 1.396.474 que não se enquadram em categorias prioritárias.

Os depósitos serão realizados no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração. Os créditos serão feitos ao longo do dia e podem variar conforme a instituição financeira.

Como consultar a restituição do IR?

Para verificar se está entre os contemplados, o contribuinte deve acessar a página da restituição da Receita Federal e informar CPF, data de nascimento e o ano da declaração.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets, que permite acompanhar a situação da restituição e do CPF.

Quem recebe no terceiro lote?

De acordo com a Receita Federal, o teceiro lote contempla os contribuintes com prioridade legal ou prioridade decorrente do uso da declaração pré-preenchida e/ou da opção por recebimento via Pix, além daquelas que não se enquadram em categorias prioritárias.

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber via Pix: 839.464 restituições;

Contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade: 309.441 restituições;

Contribuintes com prioridade legal: 197.821 restituições;

Contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias: 1.396.474 restituições.

Quando serão pagos os próximos lotes?

A Receita Federal também informou que o terceiro lote encerra a fila de restituições aptas ao pagamento relativas ao IRPF 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal, ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para o recebimento, como casos relacionados à chave PIX.

Até esta quinta-feira, 23, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave.

Para regularizar a situação, o contribuinte tem três alternativas, segundo o órgão. A primeira é cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira; ou ele pode alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda ou ainda retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Os próximos pagamentos estão programados para 31 de julho e 28 de agosto. Quem tiver direito à restituição e não aparecer em nenhum dos lotes pode ter caído na malha fina e precisará regularizar sua situação junto à Receita.