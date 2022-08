Valor do seguro para os 10 carros mais vendidos em julho

O roubo de carros é um dos crimes mais recorrentes no Brasil. Só no estado de São Paulo, em 2022, o aumento do número de roubos e furtos de veículos aumentou em 22%. Por conta desse alto índice de roubos e furtos de automóveis, é comum que os donos dos carros contratem serviços de seguro para a ocasião de roubo, assim diminuem os danos caso o crime aconteça.

No Brasil, diversas empresas seguradoras fornecem o serviço, e o preço a ser pago pelo consumidor pode variar e sofrer constantes reajustes. As variações podem ser baseadas no preço do veículo, local de residência do motorista, local de tráfego, entre outras variáveis.

Baseado nisso, a Minuto Seguros, uma empresa da Creditas, que é uma seguradora online, fez um estudo para avaliar a variação do preço do seguro pensando nos modelos de carros mais vendidos do Brasil no mês de julho. A lista dos veículos mais vendidos foi divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e utilizada como base para realização do estudo da Minuto Seguros.

Destaques do mês de julho

No estudo realizado, a Minuto Seguros pode concluir que a localização com melhores preços para os 10 carros analisados é Florianópolis, onde a média do valor pago é de R$ 3.768,11. Na contramão, o local com preços mais caros para se pagar o seguro de um automóvel é o Rio de Janeiro, onde a média é de R$ 7.637,90. E, no geral, a média paga no Brasil é de R$ 5.159,41.

Quanto aos veículos, o destaque vai para o Novo Onix Hatch, que entrou para o segundo lugar da lista dos mais vendidos e apresenta uma média de R$ 5.897,37 em seu seguro.

As variações mais expressivas em julho

1. Nova Tracker

Atualmente em sexto lugar na lista dos mais vendidos em julho, o seguro a ser pago pelos donos da SUV da General Motors aumentou em quase todas as capitais do país, mas a maior variação foi registrada em São Paulo, onde os motoristas que possuem o modelo pagam R$ 7.049,36, valor que representa um aumento de 54,4%. Tirando as maiores variações, as média paga entre os estados pesquisados é de R$ 5.178,58 , um crescimento médio de 12% no valor.

2. Novo HB20 Sense

É o terceiro veículo mais vendido de julho e o valor do seu seguro aumentou tanto para homens quanto para mulheres em 10 das 11 capitais cotadas pelo estudo. A maior variação foi registrada em Belo Horizonte - MG, onde os donos do veículo estão pagando R$ 4.907,99, que representa 77,2% de aumento.

3. Pulse Audace

Diferente dos outros veículos citados, este, que é o sétimo veículo mais vendido em julho de 2022, apresentou uma redução em seu valor,. As maiores variações foram registradas em Belo Horizonte - MG, onde aqueles que estão dirigindo o SUV da Fiat pagam 38,1% a menos, R$ 3.471,83. Fora de Belo Horizonte, o preço médio pago pelos donos do veículo é R$ 4.577,98.

Além das variações mais expressivas, a Minuto Seguros divulgou também a tabela com os valores dos seguros dos 10 carros mais vendidos em julho no Brasil, e conta com os preços do seguro em 11 estados diferentes. O perfil do consumidor no estudo realizado é um homem de 35 anos e casado. Confira abaixo a tabela:

Cotações nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná:

Veículo (Cotação) Valor FIPE SP RJ SC RS PR 1 NOVO GOL 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 65.275,00 R$ 3.188,32 R$ 4.129,54 R$ 2.885,89 R$ 3.129,10 R$ 3.658,17 2 NOVO ONIX HATCH 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 70.593,00 R$ 6.262,49 R$ 9.514,57 R$ 5.215,92 R$ 5.239,12 R$ 6.162,08 3 NOVO HB20 SENSE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 68.504,00 R$ 6.352,75 R$ 3.338,61 R$ 3.326,65 R$ 3.211,17 R$ 3.842,45 4 NOVO ONIX SEDAN PLUS LT 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 80.881,00 R$ 6.562,66 R$ 11.347,88 R$ 5.159,79 R$ 4.920,11 R$ 6.095,05 5 ARGO 1.0 6V FLEX MANUAL 4P R$ 68.982,00 R$ 5.849,74 R$ 8.047,70 R$ 3.520,89 R$ 5.543,89 R$ 6.115,47 6 NOVO TRACKER 1.0 12V TURBO FLEX MANUAL 4P R$ 107.982,00 R$ 7.049,36 R$ 7.979,68 R$ 3.791,89 R$ 3.539,77 R$ 4.254,95 7 PULSE AUDACE 1.0 TURBO FLEX AUT. 4P R$ 114.249,00 R$ 3.711,55 R$ 10.525,62 R$ 3.585,92 R$ 4.391,92 R$ 3.972,00 8 KICKS ACTIVE S 1.6 16V FLEX AUT. 4P R$ 111.976,00 R$ 8.282,95 R$ 11.971,44 R$ 3.778,94 R$ 10.763,80 R$ 5.969,35 9 CRETA ACTION 1.6 16V FLEX AUT. 4P R$ 103.476,00 R$ 4.189,65 R$ 4.655,84 R$ 3.213,79 R$ 3.342,98 R$ 3.984,01 10 NOVO VOYAGE 1.0 12V FLEX MANUAL 4P R$ 69.994,00 R$ 3.416,16 R$ 4.868,12 R$ 3.201,43 R$ 3.543,52 R$ 4.206,34