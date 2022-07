O valor do seguro dos 10 carros mais vendidos em junho no Brasil

No segundo trimestre do ano, a cidade de São Paulo apresentou o maior aumento no valor médio dos seguros de automóveis (+14,1%). Os dados são de um estudo mensal realizado pela Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para 11 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Brasília, Vitória e Salvador. O levantamento considera os carros mais vendidos no país conforme lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Destaques de junho

Entre os 10 veículos mais vendidos no país em junho, o valor do seguro do modelo Jeep Compass Limited foi o mais caro do mês, chegando à R$ 13.276,55 no Rio de Janeiro. O mais barato, por sua vez, foi o valor do seguro do modelo Fiat Mobi Easy: R$ 2.253,35 em Santa Catarina.

Já no caso dos veículos que tiveram as variações mais expressivas nos valores de seguros em junho (comparado a maio), destaca-se mais uma vez o Fiat Mobi Easy, modelo cuja maior variação ocorreu em Minas Gerais, atingindo o valor de R$ 2.897,85 (+47,7%). Já o Chevrolet Novo Tracker apresenta a maior redução do período, em Porto Alegre, onde chegou a R$ 3.752,21 (-30,6%). O Novo Gol, da Volkswagen, sobe de quarto para primeiro modelo mais vendido, e seu seguro apresenta valor médio de R$ 3.504,44 (+14,8%).

Confira abaixo o ranking completo com os valores dos seguros dos 10 modelos de automóveis mais vendidos em junho no Brasil:

Para fazer a cotação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado.

