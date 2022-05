Shopee já é mais popular que Ifood: como fazer renda extra com o app

Qual é o aplicativo que você mais usa para fazer compras online? Para 21% dos entrevistados na pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, o grande vencedor é o app da Shopee. O e-commerce de Singapura teve um aumento exponencial de mercado no Brasil e já ultrapassou o Ifood como app de compras mais usado por aqui.

Apesar do que aparenta, o aplicativo não é apenas uma fonte de gastos para as pessoas. A Shopee, assim como outros apps de e-commerces nacionais e internacionais, é uma oportunidade para quem quer ou precisa fazer uma renda extra todos os meses. Saiba como clicando aqui.

Encontrar uma alternativa para aumentar a renda tem se tornado uma necessidade para os brasileiros, enquanto o país enfrenta uma inflação acumulada de mais de 10% e a cesta básica já chega aos R$ 760 em alguns estados. Não à toa, 60% dos trabalhadores formais fazem algum trabalho extra para conseguir um aumento na renda, segundo uma pesquisa da BARE International.

É nesse cenário que a Shopee e outros aplicativos de compras surgem como uma alternativa para aqueles que precisam aumentar a renda no final do mês. Funcionando como um market place, esses apps permitem que diversos vendedores ofertem seus produtos pela plataforma. A vantagem para quem investe neste tipo de negócio é o alcance e a credibilidade que os aplicativos já possuem.

Ou seja, um vendedor que não tem uma clientela consolidada (situação comum para quem está começando no ramo), pode aproveitar a alta demanda das pessoas na Shopee, Wish ou AliExpress, por exemplo. As plataformas de e-commerce também costumam dar um suporte logístico e de pagamentos para os vendedores que usam o aplicativo.

Renda extra na internet

Como o próprio nome já sugere, a renda extra é vista apenas como um complemento dos ganhos mensais. Mas o que a maioria das pessoas não sabem é que é possível gerar uma renda extra tão relevante que ela pode passar a ser a sua principal fonte de receita. É o caso de influenciadores que ganham dinheiro na internet, por exemplo.

No entanto, não basta ter um celular com acesso à rede para conseguir o sucesso financeiro online. Afinal, com o nível de democratização da internet, se fosse assim, praticamente o mundo todo já estaria rico. A verdade é que existe uma metodologia comprovada para ganhar dinheiro online, e sem necessariamente aparecer em frente às câmeras.

É o que defende o maior influenciador de finanças do TikTok, Gabriel Navarro, que acumula mais de 3 milhões de seguidores em suas redes sociais. Navarro explica que essa metodologia se chama “Renda Extra Turbo”. Com o objetivo de ensinar os melhores caminhos para gerar renda extra, o influenciador preparou o curso Renda Extra Turbo, e liberou as primeiras aulas de forma gratuita para todos terem acesso.

Na série, do dia 9 a 17 de maio, Navarro vai explicar as 4 formas mais simples e rápidas de fazer uma renda extra, independentemente do seu nível de conhecimento e da sua situação financeira atual. Mas não só explicar, ele vai te ajudar na prática a começar e a logo colher os frutos disso. Para mais informações, clique no botão abaixo e garanta sua vaga:

