Serasa realiza Feirão Limpa Nome presencial em SP e permite consulta ao score de crédito

A Serasa informou nesta sexta-feira, 17, que devido à alta procura nos oito espaços físicos instalados na Grande São Paulo há 15 dias, o Feirão Serasa Limpa Nome amplia o atendimento aos moradores de São Paulo. Entre 21 e 25 de novembro, os consumidores poderão renegociar presencialmente suas dívidas, em 24 novos pontos espalhados pela cidade.

Após o experimento que montou tendas menores em cinco bairros da capital e em três cidades da Região Metropolitana no início do mês, a Serasa retorna ao Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, entre 21 e 25 de novembro. Com 15 guichês disponíveis, consumidores receberão atendimento das 9h às 18h.

No sábado, dia 25 de novembro, 22 Centros Educacionais Unificados (CEUs), espalhados em todas as zonas da capital, receberão palestras de educação financeira e orientações de especialistas. Haverá também um espaço de atendimento para que os consumidores possam conhecer sua jornada financeira – como o score de crédito ou renegociar suas dívidas com os mesmos benefícios do Feirão, com descontos de até 99%.

“Além de manter a tradicional tenda no Largo da Batata, que oferece a possibilidade de atendimento presencial, resolvemos realizar algo muito especial em nossa história, uma ação ligada diretamente ao propósito da Serasa de levar educação financeira para todos”, explica Aline Maciel, gerente da Serasa.

Sobre o Feirão Limpa Nome

Na 30ª edição do Feirão Limpa Nome são mais de 500 empresas participando. Entre elas, pela primeira vez, a Serasa se une a concessionárias de energia para possibilitar a renegociação de dívidas com a Enel e a Neoenergia.

Bancos, financeiras, securitizadoras (empresas que compram dívidas de outras), comércio e varejistas, operadoras de telefonia e empresas de outros segmentos concederão descontos de até 99% para quem quer reorganizar suas finanças pessoais e retomar o crédito. Empresas parceiras da Serasa que aderiram ao Desenrola Brasil disponibilizam no Feirão Limpa Nome os mesmos descontos que estão oferecendo no programa do Governo Federal.

Em duas semanas de Feirão Serasa Limpa Nome, a cidade de São Paulo já contabilizou mais de 159 mil acordos fechados, concedendo mais de R$ 488 milhões em descontos: somados, os débitos renegociados chegam a, aproximadamente, R$ 116 milhões. Analisando o Estado de São Paulo, os números de renegociações saltam para mais de 524 mil de acordos fechados em todos os canais oficiais no mesmo período.

Além da tenda física, consumidores podem acessar as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nome, com descontos e condições especiais a partir dos canais digitais oficiais da empresa: