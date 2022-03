Seguro de vida para mulheres cobre casamento, filho, divórcio e assédio

No mês da mulher, a insurtech Thinkseg lançou um seguro de vida para mulheres. A proteção garante ajuda financeira em vida, durante eventos que podem fazer parte da trajetória do público, como casamento, nascimento do filho, divórcio e até assédio.

O objetivo é oferecer alívio financeiro imediato como forma de recompor o orçamento após cada um desses eventos, sem que haja dependência do companheiro ou parentes. A estimativa, que toma como base a média salarial das brasileiras, é que os recursos durem seis meses. É como se fosse uma reserva de emergência na forma de seguro.

A motivação para criação do produto foram dados que o CEO da Thinkseg, Andre Gregori, considera alarmantes. "Um levantamento aponta que 66% das mulheres se separariam se tivessem condição de manter seu padrão de vida pelo menos por um tempo. Em um divórcio há custos com advogados, enquanto um assédio, seja psicológico, moral ou sexual, pode exigir suporte psicológico, judicial e até mudança de cidade".

A indenização do seguro parte de R$ 9 mil e chega a R$ 30 mil. Para receber o montante, basta comprovar os eventos, seja com a certidão de casamento, certidão de nascimento do filho, papéis da separação ou queixa registrada na Delegacia da Mulher. O dinheiro pode ser usado para qualquer tipo de despesas nessas ocasiões.

O custo da proteção varia de R$ 50 a R$ 150 por mês. Com mais R$ 3,78 é possível incluir cobertura de 150 mil reais para morte, invalidez permanente e acidentes pessoais. Com o acréscimo de R$ 2,34 é possível também ter auxílio funeral, que pode ser estendido ao cônjuge e pais.

O seguro pode ter carência a depender da idade, estado civil, número de filhos e até histórico de relacionamentos estáveis do segurado. A proteção é vendida pelo marketplace Bidu

Desde outubro de 2020, a Thinkseg integra o sandbox da Susep. Dentro do sandbox, foi lançado o produto Mão na Roda que conta com a parceria da resseguradora Swiss Re na operação. No ano passado, a empresa fechou parceria com a seguradora Mapfre para a comercialização de um seguro por assinatura mensal no País.

