BTG Pactual passa a oferecer reinvestimento automático de dividendos

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) agora tem uma nova funcionalidade: o reinvestimento automático de dividendos para clientes que já possuem uma carteira automatizada contratada.

Segundo o banco, o investidor não precisará se preocupar com a estratégia. Esses recursos serão reinvestidos com base nas recomendações do time de research de forma gratuita. A ferramenta engloba tanto os dividendos, quanto os juros sobre capital próprio (JCPs).

Ao ativar a opção do reinvestimento automático, não há mais a necessidade de esperar para acumular valores mínimos em saldo.

“Acreditamos que, ao facilitar a reaplicação dos dividendos, estamos apoiando nossos clientes a potencializar os retornos de forma inteligente e prática”, disse Marcelo Flora, sócio e responsável pelas plataformas digitais do BTG Pactual.

As carteiras automatizadas do BTG Pactual também são rebalanceadas com base nas recomendações do research do banco, visando investimentos rentáveis e adaptáveis ao perfil de cada investidor.

Para ativar o reinvestimento, basta acessar o app ou portal, selecionar a carteira desejada e clicar no checkbox. Não há taxas para ativação.