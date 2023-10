Renegociação de conta de luz: clientes da Neoenergia podem pagar faturas atrasadas em até 21 vezes

Visando auxiliar os clientes que estão com as contas de luz em atraso, a Flexpag, em parceria com a distribuidora Neoenergia, lançou a campanha “Desacumula Flex”. A iniciativa, que vai até o dia 30 de novembro, propõe oferecer o pagamento de faturas atrasadas em até 21 vezes no crédito.

A campanha se destina exclusivamente aos consumidores com dívidas negativadas em uma das cinco concessionárias: Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) e Neoenergia Brasília (DF). As dívidas também precisam ter sido contraídas entre janeiro de 2019 e maio de 2023.

Além do parcelamento, os clientes podem receber descontos especiais, a depender de cada caso. Consumidores que usufruem do benefício do Bolsa Família também podem utilizar o cartão de débito do programa para efetuar o pagamento à vista.

Como participar da renegociação da conta de luz?

Para participar, os clientes interessados devem acessar o Portalde Pagamentos da distribuidora correspondente ao seu estado. Com o número do "código do cliente" e o CPF ou CPNJ em mãos, é possível verificar o desconto automático para o pagamento de todas as faturas abertas, caso se encaixe nas condições da campanha. Já para ter acesso ao parcelamento mais barato, deverá selecionar a opção de pagamento com cartão de crédito.