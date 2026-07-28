Leilão da Receita Federal tem iPhone 17 e Ford Fusion 2007; veja como participar

O próximo leilão da Receita Federal acontece de 30 de junho a 3 de agosto, representando uma oportunidade atrativa para consumidores em busca de eletrônicos e veículos por preços inferiores aos praticados no mercado.

Desta vez, um dos destaques é um iPhone 17 Pro Max, com lance inicial a partir de aproximadamente R$ 4,1 mil, além de um Ford Fusion 2007, avaliado para disputa a partir de cerca de R$ 6 mil.

Os produtos fazem parte de um novo leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, promovido na 8ª Região Fiscal, responsável pelo estado de São Paulo.

Ao todo, o edital reúne centenas de lotes compostos por smartphones, notebooks, tablets, smartwatches, videogames, instrumentos musicais, peças automotivas, equipamentos industriais e veículos. Veja como funciona o leilão, quem pode participar e quais cuidados tomar antes de fazer uma oferta.

O que está sendo leiloado pela Receita Federal?

O edital reúne mercadorias que passaram a integrar o patrimônio da União após serem apreendidas em operações de fiscalização ou consideradas abandonadas, conforme prevê a legislação aduaneira brasileira.

Entre os principais produtos disponíveis estão:

iPhone 17 Pro Max;

outros modelos de iPhone;

notebooks;

tablets;

computadores;

videogames;

Apple Watch;

relógios;

drones;

câmeras fotográficas;

equipamentos de informática;

peças automotivas;

instrumentos musicais;

motocicletas;

automóveis.

É importante destacar que o preço divulgado pela Receita corresponde apenas ao lance mínimo. Durante a sessão pública, outros interessados podem elevar os valores, fazendo com que o preço final fique significativamente acima do inicial.

Também vale destacar que o valor mínimo dos iPhones nesta edição chama atenção pela diferença ao valores praticados no ano passado.

Em um leilão promovido pela Receita Federal em 2025, havia aparelhos da Apple com lances iniciais de R$ 410, enquanto nesta edição os iPhones 17 Pro Max começam em R$ 4.600 (e alguns lotes em R$ 5.100).

A diferença reflete principalmente a oferta de um modelo recém-lançado e de maior valor de mercado, além da composição dos lotes disponibilizados pela Receita.

De onde vêm as mercadorias apreendidas?

Os produtos leiloados pela Receita Federal não são mercadorias compradas pelo governo. Na maior parte dos casos, eles são resultado de operações de combate ao contrabando, descaminho, importações irregulares e abandono de cargas em portos, aeroportos e recintos alfandegados.

Após a apreensão, os bens passam por um processo administrativo chamado perdimento, previsto no Decreto-Lei nº 1.455/1976 e regulamentado pelo Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759/2009).

Quando o processo é concluído, a mercadoria passa a integrar o patrimônio da União e pode receber diferentes destinações.

Entre elas estão:

incorporação por órgãos públicos;

doação para instituições sociais;

destinação a programas governamentais;

reciclagem ou destruição, quando inadequadas para uso;

venda por meio de leilão eletrônico.

Segundo a Receita Federal, o leilão é apenas uma das formas de destinação das mercadorias apreendidas. Antes disso, o órgão avalia se os produtos podem ser utilizados pelo poder público ou doados a outras instituições.

Também vale explicar ao leitor que muitos dos eletrônicos disponíveis foram apreendidos em aeroportos e fronteiras por entrarem no país sem o recolhimento dos tributos de importação ou sem a documentação exigida.

Quando acontece o leilão?

O edital publicado pela Receita Federal estabelece todas as etapas do processo, desde a visitação das mercadorias até a sessão pública de lances. O cronograma é dividido em cinco fases:

Publicação do edital

O edital foi publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, onde os interessados podem consultar a relação completa dos lotes, regras de participação e documentos exigidos.

Visitação dos lotes

Antes de fazer uma proposta, a Receita permite que os interessados visitem presencialmente as mercadorias.

A visita deve ser agendada previamente e ocorre apenas nos locais e datas indicados no edital. Essa etapa é importante porque todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia ou possibilidade de troca.

Envio das propostas

As propostas podem ser registradas das 8h de 9 de abril até as 21h de 13 de abril, exclusivamente pelo Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal.

Durante esse período, os participantes informam o valor que pretendem oferecer por cada lote.

Classificação das propostas

Após o encerramento do prazo, a Receita analisa todas as ofertas recebidas.

A classificação ocorre às 9h de 14 de abril, quando o sistema identifica os participantes habilitados para a etapa seguinte.

Sessão pública de lances

A disputa em tempo real acontece a partir das 10h de 14 de abril.

Somente os participantes com propostas classificadas podem oferecer novos lances.

Vence quem apresentar a maior oferta ao término da sessão

O leilão é presencial ou online?

Todo o processo é realizado pela internet, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, disponível dentro do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).

A única etapa presencial é a visitação dos bens, que não é obrigatória, mas costuma ser recomendada pela própria Receita para evitar que o comprador adquira um produto sem conhecer seu estado de conservação.

Quem pode participar?

A participação varia conforme o lote. Alguns são exclusivos para pessoas jurídicas, outros podem ser disputados também por pessoas físicas.

Pessoas físicas

Podem participar brasileiros maiores de 18 anos (ou emancipados) que tenha CPF regular, conta Gov.br nos níveis prata ou ouro e acesso ao e-CAC da Receita Federal.

Pessoas jurídicas

Empresas regularmente inscritas no CNPJ também podem participar, desde que sejam representadas por seu responsável legal ou procurador habilitado.

Cada lote informa expressamente quem está autorizado a apresentar propostas.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Todo o processo acontece pelo portal da Receita Federal.

O interessado deve:

acessar o portal Gov.br; entrar no e-CAC; acessar o Sistema de Leilão Eletrônico; selecionar o edital desejado; consultar os lotes disponíveis; enviar uma proposta dentro do prazo; participar da sessão pública caso sua proposta seja classificada.

Ao vencer um lote, o comprador deverá efetuar o pagamento dentro do prazo previsto no edital e providenciar a retirada da mercadoria no local indicado pela Receita.

A instituição alerta que não realiza entrega dos produtos, cabendo ao arrematante toda a logística de transporte.

Quais são os principais cuidados antes de fazer um lance?

Embora os preços chamem atenção, especialistas em leilões públicos recomendam cautela.

Isso porque os bens:

são vendidos sem garantia ;

; podem apresentar defeitos ou sinais de uso;

não podem ser devolvidos após a arrematação;

exigem retirada pelo próprio comprador;

podem possuir restrições quanto à comercialização.

No caso dos celulares, por exemplo, diversos lotes determinam que os aparelhos sejam destinados ao uso próprio do arrematante, vedando sua revenda.

Além disso, a Receita Federal recomenda que os interessados realizem a visitação presencial sempre que possível para verificar o estado dos produtos antes da compra.

Quais são os lotes mais disputados?

Historicamente, os eletrônicos lideram a procura nos leilões da Receita Federal.

Segundo editais anteriores, os produtos que costumam receber maior número de propostas são:

iPhones;

notebooks Apple;

videogames;

câmeras profissionais;

drones;

relógios inteligentes;

veículos.

Como consequência, o preço final frequentemente supera com folga o lance mínimo divulgado no edital, especialmente quando há poucos itens disponíveis em cada lote.